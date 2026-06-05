COCO DEALの夏新作「In Gentle Light」公開♡軽やかに彩る最新コレクション

COCO DEAL（ココ ディール）から、夏の新たなムードを提案する最新ビジュアル「In Gentle Light」が公開されました。柔らかな光に包まれるような世界観の中で、軽やかなワンピースやブラウス、スカートなど、これからの季節に活躍するアイテムがラインアップ。女性らしい繊細さと抜け感を兼ね備えたスタイリングは、毎日のコーディネートに新鮮なときめきを与えてくれます♡

柔らかな光を纏う夏のワンピース

今回のコレクションでは、1枚で着映えするワンピースが豊富に登場しています。

LOOK1のワンピースは24,200円（税込）。上品な存在感を放つデザインで、特別なお出かけにもぴったりな一着です。

LOOK2のワンピースは19,800円（税込）。女性らしいシルエットが魅力で、日常からお出かけまで幅広く活躍してくれます。

LOOK4では17,600円（税込）のワンピースを展開。軽やかな印象がありながらも洗練された雰囲気を演出します。

さらにLOOK8では15,400円（税込）のワンピースも登場。シンプルながらもCOCO DEALらしいフェミニンさを感じられるアイテムです。

それぞれ異なる魅力を持ちながら、夏らしい軽やかさと女性らしい上品さを兼ね備えています。

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ブラウスやスカートで楽しむ旬スタイル

単品使いでも着回しやすいアイテムも充実しています。

LOOK3ではブラウス11,000円（税込）、スカート12,100円（税込）を組み合わせたスタイリングを提案。フェミニンな雰囲気の中にも程よい抜け感があり、デイリーにも取り入れやすいコーディネートです。

LOOK5ではカーディガン12,100円（税込）、スカート13,750円（税込）を合わせた柔らかな印象の着こなしが登場。夏の冷房対策にも便利なカーディガンは一枚持っておきたいアイテムです。

LOOK6ではブラウス12,100円（税込）とパンツ12,650円（税込）を展開。フェミニンさとスタイリッシュさを両立した、大人の女性にぴったりのスタイリングです。

レイヤードで魅せる大人フェミニン

LOOK7ではチュニック17,050円（税込）、キャミソール6,050円（税込）、パンツ13,200円（税込）のレイヤードスタイルを提案しています。

チュニックの軽やかなシルエットとキャミソールの繊細なデザイン、パンツのリラックス感が絶妙に調和し、今季らしいこなれた着こなしを演出。

単品でも活躍するアイテムばかりなので、さまざまなコーディネートを楽しめるのも魅力です。

フェミニンな要素を残しながらも甘すぎず、自然体でおしゃれを楽しみたい女性にぴったりのラインアップとなっています。

この夏はCOCO DEALで軽やかな装いを

「In Gentle Light」は、柔らかな光の中で映える上品なフェミニンスタイルを提案するコレクションです。

ワンピースからブラウス、スカート、パンツまで幅広いアイテムが揃い、自分らしい着こなしを楽しめます。

暑い季節も軽やかにおしゃれを楽しみたい方は、ぜひCOCO DEALの最新コレクションをチェックしてみてください♪