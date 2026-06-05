◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神−楽天(5日、甲子園)

阪神の先発・郄橋遥人投手が、投打に躍動を見せました。

ここまで好投を続けてきた郄橋投手は、この日も三者凡退の立ち上がり。その後はヒットを許す場面もありましたが、順調にスコアボードに0を並べます。

さらに打者としても、第1打席では送りバントでチャンスメイクに貢献。阪神打線は対する楽天の先発・岸孝之投手を前に苦戦していましたが、5回に迎えた第2打席では、先頭打者としてヒットを放ちます。この回では後続が抑えられ2アウトまで追い込まれるも、森下翔太選手が死球で出塁。2アウト1、2塁の好機で佐藤輝明選手が先制の2点タイムリーを放っており、郄橋投手のヒットがこれに貢献する一打となりました。さらに6回の第3打席でも進塁打となるセカンドゴロ。後続のタイムリーに貢献しました。

7回には先頭からの連打を浴び無死満塁のピンチを招いた郄橋投手。タイムリーで1点を失うも、後続を打ち取り、最少失点でしのぎました。

7回裏には代打が送られ降板。この日の郄橋投手は7回104球を投げ、被安打6、奪三振10、失点1という成績でした。