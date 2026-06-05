野性的なフェロモンを放つグラビアアイドルの山田あいさん（22）のPARADE Digital Photobook「山田あい これでもか！」（写真：横山マサト）がリリースされました。



【写真】ボディ、衣装、ポーズ。すべてが完璧な山田あいさんのグラビア

バストは90cmのＩカップ、体は細くて手脚は長く、顔が小さい。グラビアの神様がつくったとしか思えない圧倒的なプロポーションを、これでもか、これでもかと写真で届ける――そんな思いを込めて誕生したグラビアです。100ページ超の大ボリュームで山田あいさんの完璧ボディをご堪能ください。



山田さんはXで #PARADE #デジタル写真集 #山田あいなどのハッシュタグを添えて「このくい込みは世界を救う」「これがお気に入り♡」「全部見たくてしょうがなかったよね！？ お待ちかねのデジタル写真集 色気たっぷり〜！」などと投稿し、撮影時のオフショットなどを公開。ハイレグの水着姿で抜群のプロポーションを見せつけています。



【山田あいさんプロフィル】

やまだ・あい 2003年9月11日生まれ、東京都出身。身長160cm。T160B90（I）W60H90 Iカップの超新星として2024年12月にグラビアデビューし、一気に人気グラドルの地位を固めた。趣味は旅行、写真、調味料探し、ダーツ。ファースト写真集『Ohaa〜i』が発売中。公式Ｘ：＠yamadaaiii0911 公式Instagram：@_.yamada.aiii._