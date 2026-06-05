『ハイキュー!!』フリューくじに“音駒高校”が集結！ セカンドユニフォームの黒尾や初の猫又監督フィギュア登場
テレビアニメ『ハイキュー!!』を題材にした「フリューくじ アニメ『ハイキュー!!』グッズコレクション2」が、6月13日（土）からホビーショップなどの店頭で、6月19日（金）からオンラインサービス「フリューくじONLINE」で順次発売される。
【写真】並べたい！ 黒尾鉄朗＆猫又監督のフィギュアもリアル
■音駒高校にフォーカスしたグッズ
今回発売される「フリューくじ アニメ『ハイキュー!!』グッズコレクション2」は、音駒高校にフォーカスしたグッズがそろう、全7等級＋ラストゲット賞から成るハズレなしのオリジナルくじ。
A賞とB賞には、セカンドユニフォーム姿の孤爪研磨と黒尾鉄朗がフィギュアになって展開されるほか、C賞にはフィギュア化が初となる猫又監督が「ぬーどるストッパーフィギュア」として用意される。
また、D賞は孤爪研磨、山本猛虎、福永招平の“1年生時代の喧嘩シーン”を再現した「ぬいぐるみマスコット」、E賞は各選手たちのアニマルモチーフをデザインした「猫じゃらしっぽキーホルダー」。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストゲット賞には「孤爪研磨フィギュア −ラストゲットver．−」が提供されるほか、C賞の「猫又監督ぬーどるストッパーフィギュア」が抽選で50人に当たるダブルゲット賞も実施予定だ。
【写真】並べたい！ 黒尾鉄朗＆猫又監督のフィギュアもリアル
■音駒高校にフォーカスしたグッズ
今回発売される「フリューくじ アニメ『ハイキュー!!』グッズコレクション2」は、音駒高校にフォーカスしたグッズがそろう、全7等級＋ラストゲット賞から成るハズレなしのオリジナルくじ。
また、D賞は孤爪研磨、山本猛虎、福永招平の“1年生時代の喧嘩シーン”を再現した「ぬいぐるみマスコット」、E賞は各選手たちのアニマルモチーフをデザインした「猫じゃらしっぽキーホルダー」。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストゲット賞には「孤爪研磨フィギュア −ラストゲットver．−」が提供されるほか、C賞の「猫又監督ぬーどるストッパーフィギュア」が抽選で50人に当たるダブルゲット賞も実施予定だ。