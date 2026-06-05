「社会に出られる確率ほぼないと思っている」川村葉音被告に無期懲役求刑　謝罪も遺族「息子の無念晴らすため極刑を」　江別市大学生集団暴行死

北海道江別市で発生した男子大学生の集団暴行死事件で、強盗致死罪に問われている女の裁判員裁判が結審。検察は無期懲役を求刑した。判決は6月25日に言い渡される。

検察「著しく悪質…厳罰が不可欠」

北海道江別市で2024年、当時20歳の男子大学生が、交際相手の女ら男女6人から集団暴行を受けて死亡し、現金などが奪われた事件で5日、交際相手の女の友人で、強盗致死の罪に問われている川村葉音（はおと）被告（21）の裁判員裁判が結審。

検察は「著しく悪質で、情状に酌量すべき事情が見出せず、厳罰が不可欠だ」として無期懲役を求刑した。

事件が起きたのは2024年10月。江別市の公園で、長谷知哉さんの遺体が全裸の状態で発見された。

広瀬修一キャスター（2024年）：

事件現場は、一段低くなった公園の遊歩道です。花束が手向けられています。

警察は、長谷さんと交際していた、八木原亜麻被告と、その友人の川村被告、16歳から18歳の男4人を傷害致死の疑いで逮捕した。

原因は、北海道外での就職を考えていた長谷さんが別れ話を持ち出したところ、八木原被告とトラブルになったことだった。

震える声で謝罪も遺族「極刑望む」

5月から札幌地裁で始まった、川村被告と2人の男の裁判員裁判で検察は、川村被告が「殴るから来い」と長谷さんを呼び出し、2時間以上におよぶ執拗な暴行があったと指摘。

川村被告ら3人は、起訴内容を認めた。

そして行われた5日の裁判で、川村被告は遺族に対し、「大切な家族の命を奪ってしまい、本当に申し訳ありませんでした」と震えた声で謝罪。

その上で「社会に出られる確率はほぼないと思っている」と、厳しい判決を覚悟していると話した。

一方で、事件当日については主犯格の男が「勝手に暴力を始めたので関係ないと思っていた」などと述べ、暴行後公園に戻った際、長谷さんの様子を確認しなかった理由については、「公園が暗くて怖かった」などと話した。

5日は被害者の家族の意見陳述も行われ、「息子の無念を晴らすため極刑を望みます」とする長谷さんの母親の意見が代読された。

弁護側は13年の有期懲役求める

5日午後5時過ぎ、強盗致死などの罪に問われている川村葉音被告に、検察は無期懲役を求刑した。

一方の弁護側は「最初から加害行為を計画していたものではなく偶発的だった」として、13年の有期懲役を求めた。

判決は6月25日に言い渡される。

（「イット！」6月5日放送より）