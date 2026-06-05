第２子を妊娠中の歌手・倖田來未が、近影を公開し、ファンから反響が寄せられている。

倖田は５日、自身のインスタグラムを更新。「ｕｎｉｔｅｄ ｌｏｕｎｇｅ ｔｏｋｙｏ ２０ｔｈ ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ！！！ すーさんとはかれこれ、２０年以上の中でして、すーさんと初めて仕事したのは２００４年キューティーハニーのＣＤジャケットのデザインでございました！懐かしーっっ」（原文まま）と記し、ピンクヘアで旧知のスタッフとおそろいのＴシャツを着た集合ショットなどをアップ。

同社の社名が決まったいきさつなど、深い関わりがあることを明かし、「仕事の話だけではなく、プライベートの話もたくさんして こうしてお互いリスペクトし合いながら一緒に共にいれることを嬉しく思います！ ２０周年てことで、すーさん映画作品に携わっているらしく！！本日まさかの公開！ＮＥＶＥＲ ａｆｔｅｒ ＤＡＲＫ 考察系怖い系らしい。すんごい海外の脚本監督らしいわ。こりゃ行くっきゃないね」と、俳優・賀来賢人のプロデュースでも話題の映画にも触れた。

「それにしてもすごいよなー、、、色々チャレンジしてる姿にまた、わたしも切磋琢磨される次第です！笑笑 すーさんおめっとさーん！」とつづった。

この投稿には、「くぅちゃんかわいいー」「くぅちゃんの写真集懐かしい 持ってる」「宇宙でいちばんかわいい」「優しい顔つきで日に日に可愛さ増してますね」「懐かしい顔ぶれ」などのコメントが寄せられた。

倖田は２０１１年１２月に４人組バンド「ＢＡＣＫ―ＯＮ」のＫＥＮＪＩ０３と結婚。１２年７月に第１子となる長男を出産。３月３０日に第２子妊娠を発表した。