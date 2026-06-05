King & Prince東京ドーム公演より永瀬廉＆髙橋海人それぞれのソロ曲のライブ映像を公開

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6月24日に発売されるKing & PrinceのライブBlu-ray＆DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』より、永瀬廉のソロ曲「Darling」と高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）のソロ曲「this time」のライブ映像が、King & PrinceオフィシャルYouTubeにて公開された。

■永瀬廉「Darling」ではシャボン玉を使用、高橋海人「this time」は、センターステージで披露

『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』は、アルバム『STARRING』を引っ提げたツアーの東京ドーム公演を収録した作品。

先日、本作から永瀬廉主演ドラマ『御曹司に恋はムズすぎる』の主題歌「HEART」の映像が公開され、「風船の演出大好き！ 衣装も世界観も可愛くて幸せな気持ちになる～」「ライブDVDが待ち遠しいよー！」など、リリースを待ちきれないファンから熱いリアクションが集まっていた。

そんな「HEART」のライブ映像に続いて本日公開されたのは、アルバム『STARRING』に収録されたソロ曲のライブ映像。

シンガーソングライターのeillが作詞作曲を手掛け、共感を呼ぶ歌詞と儚い世界観が魅力の永瀬廉のソロ曲「Darling」ではシャボン玉を使用した幻想的な空間で、優しい歌声でしっとりと歌い上げ東京ドームを魅了。

一方で自身が作詞作曲した高橋海人のソロ曲「this time」は、センターステージのセットを使用して、曲の冒頭から会場のムードをガラッと変える高橋の表現力が光る演出で独創的な世界観を作り上げている。

本作にはアルバム『STARRING』収録曲をはじめ、2人体制でのライブとしては初披露となる楽曲、そしてもちろん「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を含む全32曲が収録される。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

Blu-ray＆DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』

■関連リンク

ライブBlu-ray＆DVDの詳細はこちら

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/news/2026-04-23/

King & Prince OFFICIAL SITE

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