ミーマイナー美咲、インディーズ時代を支えた恩人たちのサプライズメッセージにガチ涙
ミーマイナーがアーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネル『OFF TAKE』第7弾に登場。
■様々なミッションをクリアしてくなかで「結成から現在までの知られざる軌跡」が明らかに
今春、鮮烈なメジャーデビューを果たし、音楽シーンで熱い注目を集めるミーマイナーのボーカル・美咲がまさかの密室脱出ゲームに挑戦!? 様々なミッションをクリアしてくなかで「結成から現在までの知られざる軌跡」が明らかに。
さらに、ミーマイナーの熱意を初期から信じ、インディー時代を支え続けたスタッフからの温かいサプライズメッセージに美咲が号泣する場面も。
なお、ミーマイナーは5月1日に公開された『OFF TAKE』第2弾動画にも出演している。そちらも要チェックだ。
■関連リンク
『OFF TAKE』OFFICIAL YouTube
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https://www.instagram.com/offtake_official
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ミーマイナー OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/MEminor/