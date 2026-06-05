ミーマイナー美咲、インディーズ時代を支えた恩人たちのサプライズメッセージにガチ涙

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ミーマイナーがアーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネル『OFF TAKE』第7弾に登場。

■様々なミッションをクリアしてくなかで「結成から現在までの知られざる軌跡」が明らかに

今春、鮮烈なメジャーデビューを果たし、音楽シーンで熱い注目を集めるミーマイナーのボーカル・美咲がまさかの密室脱出ゲームに挑戦!? 様々なミッションをクリアしてくなかで「結成から現在までの知られざる軌跡」が明らかに。

さらに、ミーマイナーの熱意を初期から信じ、インディー時代を支え続けたスタッフからの温かいサプライズメッセージに美咲が号泣する場面も。

なお、ミーマイナーは5月1日に公開された『OFF TAKE』第2弾動画にも出演している。そちらも要チェックだ。

■関連リンク

『OFF TAKE』OFFICIAL YouTube

『OFF TAKE』OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/offtake_official

『OFF TAKE』OFFICIAL TikTok

ミーマイナー OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/MEminor/