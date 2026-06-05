2025年に破産した小千谷市の『JSファンダリ』の元従業員らについて、再就職などを話し合う会議が開かれました。



会議には、小千谷市やハローワークの職員などが出席し、元従業員らの再就職の状況などを共有しました。パワー半導体製造の『JSファンダリ』は2025年7月に161億円の負債を抱えて経営破綻。解雇された従業員532人のうち、420人の再就職が決まったということです(4月末時点)。



また、電子部品大手『TDK』が工場跡地を取得し、地元での新規雇用も考えているとしています。



■小千谷市 山口良信副市長

「求人が出るのが2～3年後という説明もあったので関心を持っている。」



会議は5日をもって終了するということです。