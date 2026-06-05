フジテレビで７月４日に土曜プレミアム「千鳥のクセスゴ！」（午後９時）が放送されることがわかった。他のネタ番組では決して見ることができない、芸人たちこん身の“クセがスゴいネタ”が、約１年４か月ぶりに復活する。

「千鳥のクセスゴ！」は、２０２０年５月に「千鳥のクセがスゴいネタＧＰ」のタイトルで特番としてスタート。人気芸人たちが新たな一面を披露する番組として一躍注目を集め、同年８月には２回目の特番が放送され、同年１０月には初回特番からわずか５か月にして、レギュラー放送が始まった。

２３年４月からは、タイトルが現在の「千鳥のクセスゴ！」に変更になり、放送時間は木曜午後９時台から日曜午後７時台に移動、２５年３月まで放送された。

最終回の３時間スペシャルでは、ロバート・秋山竜次、ジャルジャルら初回に登場した芸人やＥＩＫＯ（狩野英孝）、トータルテンボス・大村朋宏＆晴空親子ら、番組がきっかけで話題となった芸人が登場し、惜しまれながら約５年間の歴史にいったん幕を閉じた。

番組スタート当初から一貫して、「今輝く人気芸人たちが普段披露しているネタとは一味違う“クセがスゴいネタ”を披露する」をコンセプトに掲げ、斬新な笑いをお茶の間に届けてきた「千鳥のクセスゴ！」。“クセがスゴい”のはネタのスタイルだけにとどまらず、コンビやグループの枠、さらにはジャンルの枠をも超えた“コラボレーション”のクセのスゴさも、大きな魅力。これまで、人気芸人同士のコラボはもちろん、俳優やアイドル、アスリートなど、なかなかネタ番組で姿を見ることがない豪華ゲストと芸人とのコラボネタも多数披露。多くの視聴者に笑いだけでなく新しい衝撃を届けてきた。

出演者の顔ぶれは後日発表予定だが、特番時代から出演している常連のクセスゴ芸人から、番組初登場の新顔まで、４０組以上の人気芸人が一堂に集結！さらにあの賞レースで活躍した芸人も登場…？また、他ジャンルからどんな大物ゲストが登場し、コラボネタを披露してくれるのかも要注目だ。

◆千鳥のコメント

―１年半ぶりの復活ですが、いかがですか？

ノブ「めっちゃうれしいですね！家族とか周りの芸人にも“また『クセスゴ』をやってほしい”って言われていて、ずっとやりたいなと思ってたので、本当に楽しみです」

大悟「すごくうれしいです。若手にとっては『クセスゴ』でしかできないネタも多いらしくて。“『クセスゴ』やってくれてたら、テレビでできるネタがあるんですけどね…”みたいな声をよく聞いてたのでね。だから今回の特番でも、また新しいスターが出てくるんじゃないでしょうか」

―視聴者の皆様へ一言お願いします

ノブ「年１回の賞レースにしてもいいなっていうくらい、ネタは尽きないと思うんですよね。芸人の単独ライブって、絶対に３、４ネタ目に変なネタやるんですよ。それが約１年半たって、そろそろたまってきた頃だと思うので、みなさんにここで一気に放出してほしいなと（笑）。めちゃくちゃ楽しみにしておいてください！」

大悟「『クセスゴ』のファンの人にとっては懐かしい、今まで出てくれた芸人の新作ネタも見られるでしょうし、少し期間が空いたので、今まで出てきてなかった新しい“クセがスゴい芸人”も出てくると思うので、楽しみにしててください」