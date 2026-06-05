【スタバ】マニアが食べてる「季節限定フード」に注目♡

新作が登場するたびに話題となる【スターバックス】。ドリンクはもちろん、スイーツやサンドイッチといったフードメニューにも魅力を感じている人は多いのでは。今回は、スタバマニアが実食し、「上品」「ご褒美」「満足感のある」と感想を投稿した「季節限定フード」に注目。お食事系とスイーツをピックアップしたので、時間や気分に合わせて選んでみて！

ガッツリ系でもおしゃれなビジュ！

「洗練されている」「ボリュームはあるのにどこか上品」と、@megumiko_maniaさんがコメントしているのは「ポークカツ 石窯カンパーニュサンド」。厚みのあるポークカツ、キャベツとマスタードソースをカンパーニュでサンドした一品。公式サイトによれば、「ソースがポークカツのうまみを引き立て、ひと口頬張ると深い味わいが口の中に広がります」とのことで、食べ応えがありそう。しっかりとしたお食事系フードですが、おしゃれに見せるのは、さすがスタバ。

ご褒美に選びたい高級感あふれるチョコケーキ

トッピングのホイップクリームとどっしりとしたチョコレート感で、リッチな雰囲気を漂わせる「チョコレートテリーヌ」。密度の高そうな断面からも、チョコレートの濃厚な味を期待させます。@megumiko_maniaさんは、「すうっと溶けていくような食感が印象的」「ゆっくり味わいたくなるご褒美みたいなスイーツ」と、感想を投稿しています。ほっとひと息つきたい時や、ご褒美気分を楽しみたい時にぴったりです。

ブルーベリーの酸味は病みつき必至！ 筆者の推しケーキ

ツヤっとしたブリーベリー果肉、真っ白なレアチーズとこんがり焼き色のついたガレット生地。美しい層が目を引く「ブルーベリーレアチーズケーキ」は、筆者のお気に入り。スタバのスイーツの中では甘さが控えめで、やさしい酸味のすっきりとした味わいです。カフェタイムはもちろん、夕食後のデザートタイムにもおすすめです。

縦でも横でも可愛い！ コロンとしたビジュにキュン

スコーンで粒あんとバターをサンドした「あんバタースコーンサンド」。ショーケースでは縦向きに並んでいますが、横にして撮影することでまた違った可愛らしさを引き出した写真を投稿した @j.u_u.n__starbucks さん。「小さめだけど満足感のある」と感想を投稿しています。軽めの朝ごはんやカフェタイム、小腹満たしにも良さそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様、@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Reco.N