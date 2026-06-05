２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんが番組共演ショットを披露した。

５日までにインスタグラムで「『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』久しぶりに騙されました！！笑」と始めて、「ボール系のスポーツはそんなに得意ではないけど村上佳菜子ちゃんとたくさん練習して試合に挑みました！高木菜那。久しぶりにアスリート魂全開！！全然気づかずに水谷さんに反省電話！笑 騙されましたがスポーツを久しぶりに全力でする事ができてすごく楽しかったです」と感想を記し、「佳菜子ちゃんともおかげでめちゃ仲良くなりました かき氷行く約束もした」と明かした。

続けて「みやぞんさんともロケ中に一致団結しなぜか組体操やスケートのスタート練習も。笑」とつづり、お笑いコンビ・元「ＡＮＺＥＮ漫才」のみやぞん、プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子と組体操の扇を行う姿や東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼さんとのオフショットをアップした。

最後に「どんな戦いになったかはぜひＴＶｅｒで！！中々面白いと思います。笑」と締めた。

この投稿には「組体操がなんと美しい！」「流石、アスリート」「喜怒哀楽最高」「いいトリオですね」「騙されても明るく振る舞うのがほんと好き」「なんて可愛い約束」などの声が寄せられている。