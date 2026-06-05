日本将棋連盟の清水市代会長が５日、東京・渋谷区の将棋会館で記者会見を行い、女流棋士の妊娠・出産規定を巡る一連の動きに言及した。

２０２５年１２月に福間香奈女流五冠が「対局の日程と出産予定日の前後計１４週の期間が一部でも重なる場合、対局者が変更される」という規定を巡り、要望書を提出。今年１月に日本将棋連盟が「公式戦番勝負対局規定検討委員会」を設置し、４月にタイトル戦への出場制限解除などを最終答申として提出した。

今回の動きは、社会的にも大きな話題となった。清水は「報道等で取り上げてもらったことで、注目してもらった。将棋連盟も棋士も女流棋士も、そのテーマについて考えるようになったのが大きい。決して他人事ではなくて、身近な問題としてこれからもずっとテーマになっていく。意識できるようになったのが、自分にとっても皆さんにとっても大きかった」と話した。

清水は１７年から連盟の常務理事を務め、女流棋戦担当も経験。従来の規定は女流棋士、スポンサー、ファンを意識した「最善の規定」としたが「いろいろな世界の方々から教えてもらうことによって、気づかされた面がたくさんあった。そういった意味では、検討委員会にはそれぞれのプロフェッショナルに入っていただいて、今まで気づかなかったことや将棋連盟では常識だと思っていたことが、世間の常識と異なっていることを教えてもらった」と感謝。委員会からの最終答申を受け「よりよい環境と、規定はただあるだけでは宝の持ち腐れになるので、有意義にシステム的に活用できるものを作っていきたい」と話した。