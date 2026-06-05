わんこを連れて実家に帰省。動物が苦手なはずのおばあちゃんなのに、ふと気が付くと…！？ふたりの愛おしい光景が話題を呼び、投稿には「大切な人よく知ってますね」「2人ともかわいいー」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：実家に『犬と一緒に帰省した』結果→ふと覗くと、『動物が苦手なおばあちゃん』が…愛おしすぎる光景】

動物が苦手なはずなのに…！？

TikTokアカウント「airi42343」の投稿者さんはこの日、愛犬を連れて実家に帰省中。実家には動物が苦手なおばあちゃんがいるため、ちょっぴり不安だったといいます。しかしそんな心配は不要でした…！

ふと見ると、ミニチュアシュナウザーの「ジジ」くんとおばあちゃんの仲睦まじい姿が。ジジくんをトントンと寝かしつけるような仕草は、まるで赤ちゃんをあやしているよう…！

愛おしすぎる光景にほっこり♡

口元に笑みを浮かべながら優しく話しかけてくれるおばあちゃんを、ジジくんもとっても穏やかなお顔で見つめ返していたそう。ナデナデもされていっそうリラックスしていたといいます。

ジジくんを愛おしく見るおばあちゃんの姿からは、「動物が苦手」そう言っていたなんて微塵も感じられません…！投稿者さんも驚きとともに、ホッと一安心。そして相思相愛なふたりの姿を微笑ましく見ていたことでしょう。

ジジくんと心を通わせたおばあちゃん。きっと次からは投稿者さんの帰省を待ちわびるに違いありませんね。

この投稿には「やさしい」「大切な人よく知ってますね」「ばーば好きだよって言ってますね」といったコメントが寄せられています。

洋服を巡って…微笑ましい攻防戦

ジジくんと投稿者さんのとある攻防戦もご紹介！キャンプ当日の出発時間20分前、投稿者さんはジジくんに洋服を着せたいのですが、完全にお遊びモード…。洋服を引っ張ってじゃれつくため、一向に着せることができません…！

洋服を取り返そうと何度もジャンプを繰り出すジジくんと、必死に着せようとする投稿者さん。一進一退の攻防戦は投稿者さんに軍配があがりました。ジジくんの頭に洋服を通すことに成功！あとはスルスルっと前足を通して完成です。

服を着るとテンションダダ下がりのわんこもいるものですが、ジジくんのテンションはMAX。もしかすると『服を着るとお出かけだ！』と分かっているのかもしれませんね。天真爛漫なジジくんの姿は、多くの人を笑顔にさせたのでした♡

TikTokアカウント「airi42343」には、ジジくんと同居犬トイプードルさんの賑やかな日々が紹介されていますよ。元気いっぱいの2匹に癒されてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「airi42343」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております