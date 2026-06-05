2016年に急性リンパ性白血病と診断されたJリーグ・アルビレックス新潟の早川史哉選手。筑波大学卒業後、すぐに闘病生活を送ることになった彼を支えたのは、大学時代から付き合っていた妻・真優さんでした。当時、真優さんが感じていた夫の異変とは── 。

【写真】夢を掴んだ直後に…急性リンパ性白血病になった夫を支えた妻・真優さんと（6枚目/全7枚）

主人とは筑波大学の同級生だった

2016年に急性リンパ性白血病と診断された早川史哉選手

── 早川さんとご主人の史哉さんが出会われたのは大学だったそうですね。

早川さん：私も主人も筑波大学の出身なんですが、体育専門学群の同じクラスでした。ただ、最初は会話をするというほどでもなく、「同じクラスの人」程度の認識で。実際に会話をしたのは3年生になってからです。

友だちから彼が蹴球部（サッカー部）で、世代別の日本代表に選ばれているほどの選手だということは聞いていましたが、筑波大の体育学群の人には競技成績が日本代表や世界レベルの人が多いので、最初は「やっぱりそういう人っていっぱいいるんだな」というくらいだったんです。

3年生になる頃に同じクラスの知人を通して、みんなで食事することになったんですが、会話らしい会話をしたのはそこが初めて。そこでサッカーの話題などで意気投合しました。

── そのときに一気に距離が縮まったんですね。

早川さん：当時、ちょうどワールドカップ（ブラジル大会）が開催されていて、私も父や兄の影響でサッカーを観ることが好きだったので、その話題で盛り上がったんです。それで距離が一気に縮まったような気がしますね。その後、彼と付き合うことになりました。

── 当時、ご主人にはどんな印象を持たれていましたか。

早川さん：今も変わらないんですが、サッカーに対してはすごく真面目というか、ストイックに取り組んでいるという印象ですね。最初は寡黙なイメージだったので、コミュニケーションを取るのが苦手なのかなとも思っていました。付き合うなかでその印象は変わりましたけれど。

── 大学入学当時、早川さんはご自身の将来やキャリアについてはどのように考えていたんですか。

早川さん：もともとは中学、高校の体育教師、またはスポーツに関する職業に就きたいと考えていました。ただ、入学当時は想定していなかったんですが、3年生のときに運動栄養学研究室を選択することに。栄養面や食事面で主人をサポートできたらいいなという思いもあって大学院に進学することを決めたんです。

悲願のJ加入「応援したい」気持ちの裏で

── ご主人がJリーガーになることが決まったときは、どのようなお気持ちでしたか。

早川さん：小さい頃からさまざまなスポーツに触れてきましたし、私自身も陸上競技をしていたので、大学卒業後もプロとして続けられることがどれほどすごいことなのか理解していました。だから本当に素晴らしいことだと思っていましたし、尊敬していました。ただ、主人を応援したいと思いながらも、一方では遠い世界に行ってしまうような気がして、ほんの少しだけですが不安な気持ちもありましたね。

── 遠距離になることに多少なりとも不安は感じていたんですね。

早川さん：もちろん寂しいなという気持ちはありました。ただ彼も私もお互い、やりたいことをするために次の道に歩みを進めるという考えだったので、「お互いに頑張ろうね」というスタンスでした。

主人とずっと一緒にいられたらいいなという気持ちもありましたが、そのために自分がやりたいことを諦めるというのは私の選択肢にはなかったんです。その考えは主人も同じだったからこそ、「大学で勉強してきたこともあるし、やりたいことをやったらいいんじゃない？」と言ってくれて。私が大学院を修了して就職するときも、「まずは自分の思いを大切にして」と言葉をかけてくれ、私の気持ちを尊重してくれましたね。

疲れ切った表情も「まさか重い病気だなんて」

ピッチへの復帰を目指し闘病・リハビリに挑んだ当時（写真：ALBIREX NIIGATA）

── 大学卒業後、早川さんは筑波、ご主人は新潟で新たなスタートを始めます。しかし、プロデビュー直後にご主人に病気が発覚しました。

早川さん：彼は卒業前の1、2月から所属するアルビレックス新潟のキャンプに参加していました。当時は夜にビデオ通話をすることが日課になっていたんですが、日に日に顔がこけていくというか…疲れ切ったような表情をしていて。「最近、全然疲れが取れないんだよね…」という言葉や声のトーンに不安を感じていたんですが、そのときはまだ、「それほどプロの練習はハードなんだろうな」という程度にしか考えていなかったんです。

「これがプロの世界だよ。大丈夫、じきに慣れてくるよ」、主人の言葉を信じるしかなく、重い病気だとはまったく想像していませんでした。

── その後、ご主人はJ1リーグ開幕戦で先発出場。夢を掴む姿を見られたいっぽうで、テレビ電話のご主人の表情がやつれていくのを見て、早川さんは次第に胸騒ぎが止まらなくなっていたそうですね。そして…ご主人の白血病が発覚します。

早川さん：4月末に彼が検査入院することになって、ゴールデンウイーク明けに電話がかかってきたんです。陸上の大会で訪れた日産スタジアムから新横浜駅まで歩いているときのことです。「俺、白血病だってさ」。その言葉を聞いて、私は周囲の人目を憚らず、涙が止まらなくなりました。

でも彼はその電話で「治療も、復帰できるようにリハビリも頑張るから」と前を向いていて。その言葉を聞いたとき、誰よりも一番つらい彼がそう言っているんだから、私がくよくよしていては駄目だと気持ちを切り替えることができたんです。

── 当時、早川さんは大学院を休学することも考えていたそうですね。

早川さん：ずっと付き添って主人をサポートしたくて、その思いを新潟に行って直接伝えました。でも彼は「まずは自分がやりたいこと、将来になるためのことをやりなよ」と。せっかく大学院に入学したのだから、自分自身のために時間を使ってほしいって。そんな状況でも彼は私の人生のことを一番に考えてくれていたんです。

このとき、彼と結婚したいと、心から思いました。「結婚すれば心置きなく付き添える」、でもその言葉は彼に余計ないストレスを与えてしまうと思って、喉元まで出かけた言葉を飲み込みました。

夫の努力と妻の献身、3年7か月後に実現した「夢の続き」

── 闘病中のご主人と接するときにどのようなことを心がけていましたか。

早川さん：正直なところ、どう接するのがいいのか最初は手探り状態でした。本人が前向きな発言をしていたら「一緒に頑張ろう」と寄り添いましたが、かなり気持ちの浮き沈みがあったので、本人が落ち込んでいるときは「頑張ろうよ」と励ますような言葉をかけないようにしたり。

「頑張ろうね」と言いたいこともありましたが、本人が十分頑張っていることはわかっていたので。その時々で主人の状態にあわせて接するようにしていました。

── 早川さんの献身もあり、急性白血病と診断されて約3年7か月、2019年10月5日J2リーグ第35節鹿児島ユナイテッドFC戦で、夫・史哉さんは見事Jリーグの舞台に返り咲きます。

早川さん：復帰後も6試合はベンチで出場機会がなかったので、「明日スタメンだって」と言う主人の突然の電話には驚きました。試合当日は主人の弟と一緒にスタンドから観戦したのですが、ウォーミングアップ中からかけられるサポーターの方々の彼への声援を聞いているうちに涙が溢れてきて。病気で諦めかけたプロサッカー選手復帰という夢を果たした主人の姿を見て、すべてが夢のようだと思えた日でした。

…

その後、早川史哉選手は2025年12月6日のJ1リーグ第38節FC東京戦において、通算100試合出場を達成。今年4月のセレモニーでは親子3人、ファンから大きな祝福を受けました。

取材・文：石井宏美 写真：早川史哉 サムネイル画像：ALBIREX NIIGATA