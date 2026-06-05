美味しいものは全部「推し」！ 松本ぷりっつ一家による人気の爆笑旅シリーズ第7弾、今回のテーマは「推し旅」！【書評】
【漫画】本編を読む
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『松本ぷりっつの夫婦漫才旅 ときどき3姉妹 推し旅編』（松本ぷりっつ/KADOKAWA）は、著者・松本ぷりっつ氏の家族が行った旅の様子を描いた、読むと外出したくなるシリーズの第7弾だ。今回のテーマは「推し旅」。好きなものに会いに行く、そして新しい「推し」を見つける。そんなわくわくする旅のかたちが、いつもの松本一家らしいユーモアとともに綴られている。
なかでも印象的なのが、「うまい食べ物なら全部推し」というスタンスだ。「推し」というとその対象はアイドルなどの存在を思い浮かべがちだが、おいしい、楽しい、かわいいという感情を「推し」とすることで、旅はもちろん、日常もぐっと豊かになることを教えてくれるのだ。
息の合った夫婦の掛け合いも相変わらず絶妙で「夫婦漫才旅」というタイトル通り、ちょっとしたハプニングも笑いに変えてしまう。そのテンポのよさがクセになり、ページをめくる手が止まらなくなるだろう。
旅に慣れていなくても、完璧な計画がなくても、好きなもの、推しを探しに行くだけでいい。そんな気軽な旅の楽しみ方が、今作もぎっしり詰まっている。読み終えたあとには「次の休みはどこかに行こう」と予定を立てたくなる作品だ。
文＝坪谷佳保