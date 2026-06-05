「It happens」の意味は？なぐさめたいときに使ってみよう！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「It happens」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 直訳すると「それが起こる」になりますが、あまり意味が通じません。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「そういうこともある」でした！ 「It happens」は「そういうこともある」という意味のフレーズ。 友だちがミスをして落ち込んでいるときに、責めずになぐさめる際にもよく使われる表現です。 「誰にでもあることだから気にしないで」というニュアンスがこもっていますよ。 「It happens to everyone.」

（誰にでもあることだよ） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部