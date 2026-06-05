「It happens」の意味は？なぐさめたいときに使ってみよう！【1分英会話】

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ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「It happens」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

直訳すると「それが起こる」になりますが、あまり意味が通じません。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「そういうこともある」でした！

「It happens」は「そういうこともある」という意味のフレーズ。

友だちがミスをして落ち込んでいるときに、責めずになぐさめる際にもよく使われる表現です。

「誰にでもあることだから気にしないで」というニュアンスがこもっていますよ。

「It happens to everyone.」
（誰にでもあることだよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部