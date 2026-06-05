「It happens」の意味は？なぐさめたいときに使ってみよう！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「It happens」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳すると「それが起こる」になりますが、あまり意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「そういうこともある」でした！
「It happens」は「そういうこともある」という意味のフレーズ。
友だちがミスをして落ち込んでいるときに、責めずになぐさめる際にもよく使われる表現です。
「誰にでもあることだから気にしないで」というニュアンスがこもっていますよ。
「It happens to everyone.」
（誰にでもあることだよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部