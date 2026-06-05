UVケアは予防が大前提！毎日使える防御力＆使い心地のいい「UVアイテム」3選

肌見せ服を誰よりも可愛く着こなすためには、日々のUVケアが超重要！そこで今回は、紫外線をしっかり防御してくれて、使い心地のいい「UVアイテム」を3つご紹介します。沼らせる透明感を維持して、まわりの人をキュンとさせちゃおう♡

なにはともあれ透明感！で沼 肌見せ服を誰よりも可愛く着こなすカギは、明るく透き通るようなお肌。 清潔感があって、華やかなオーラもあふれ出し、まわりの人をひと目でキュンとさせちゃう♡ そんな透明感は、日々の乾燥＆くすみケアで培って。 ビスチエ 17,600円／J1Uby LA BELLE ETUDE（アンティローザ）バンドゥ 3,990円（オンライン限定）／GapBody（Gap）ショートパンツ 7,990円／ZARA（ザラ）イヤーカフ 12,100円／les bon bon（フーブス）ソックス 1,980円／靴下屋（Tabio）

UV対策 まずは予防が大前提 日焼けで肌が黒くなるだけでなく、肌あれや乾燥も引き起こすのが紫外線。沼らせる透明感を維持するためには、防御力＋使い心地のいいUVアイテムで毎日のケアを徹底して。

Item 【ByUR】バイユア セラムフィット フェイストゥボディ UVプロテクター 01 SPF50+・PA++++・UV耐水性★ スキンケア成分を高配合したみずみずしい質感が使いやすい。メイク前に仕込めば、肌を保護しながら、ベースメイクの密着感までアップ バイユア セラムフィット フェイストゥボディ UVプロテクター 01 50mL 2,420円／Hamee

Item 【athletia】スキンプロテクション UVジェル SPF50+・PA++++・UV耐水性★★ 汗・水、こすれへの強さに加え、軽いつけ心地や石けんオフを実現。ハイレベルなUVケアも負担なく毎日続けられる。 スキンプロテクション UVジェル 80g 5,500円／athletia

Item 【ANESSA】アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル NB SPF50+・PA++++・UV耐水性★★ 湿度の変化に応じて肌上の水分バランスを一定に保つ独自技術を搭載。ぷるんとうるおう肌をキープ。 アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル NB 90g 2,508円（編集部調べ）／資生堂 撮影／tAiki（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／櫻井優衣（本誌専属）取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

櫻井優衣