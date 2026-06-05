堺正章主催イベント「RALLY FORTISSIMO」第4回大会開催 本人もドライバーとして参戦「優勝を目指して挑戦したい」
【モデルプレス＝2026/06/05】タレントでありクラシックカーコレクターとしても知られる堺正章が主宰するクラシックカークラブ「クラブロトンド」が、競技特化型クラシックカーラリー「RALLY FORTISSIMO（ラリーフォルティッシモ）」第4回大会（6月5日〜7日）を開催する。
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本大会は、千葉県長柄町を中心とした自然豊かなエリアを舞台に、クラシックカー競技の醍醐味である「線踏み競技（ラインチェック競技）」を本格的に取り入れたラリーイベント。競技性とクラシックカー文化の魅力を融合させたイベントとして、全国の愛好家やコレクターから注目を集めている。
今大会にも国内外の希少なクラシックカーが集結し、千葉県を舞台に熱戦を繰り広げる。公道を駆け抜ける名車の姿は「動く自動車博物館」ともいえる光景となる。
また、主宰者である堺もドライバーとして参戦。これまでイベントを牽引してきた堺は、今大会について「今回は本気で優勝を目指したい」と意気込みを語っている。
（modelpress編集部）
クラシックカーの魅力は、実際に走らせてこそ伝わるものだと思っています。回を重ねるごとに参加者のレベルも上がり、競技としても非常に面白くなってきました。今回は私自身も優勝を目指して挑戦したいと思っています。クラシックカーを通じて、多くの方にクルマ文化の楽しさを感じていただければ嬉しいですね。
イベント名：RALLY FORTISSIMO 第4回大会
開催日程：2026年6月5日（金）〜6月7日（日）
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◆堺正章「RALLY FORTISSIMO」ドライバーとして参戦
本大会は、千葉県長柄町を中心とした自然豊かなエリアを舞台に、クラシックカー競技の醍醐味である「線踏み競技（ラインチェック競技）」を本格的に取り入れたラリーイベント。競技性とクラシックカー文化の魅力を融合させたイベントとして、全国の愛好家やコレクターから注目を集めている。
また、主宰者である堺もドライバーとして参戦。これまでイベントを牽引してきた堺は、今大会について「今回は本気で優勝を目指したい」と意気込みを語っている。
（modelpress編集部）
◆堺正章コメント
クラシックカーの魅力は、実際に走らせてこそ伝わるものだと思っています。回を重ねるごとに参加者のレベルも上がり、競技としても非常に面白くなってきました。今回は私自身も優勝を目指して挑戦したいと思っています。クラシックカーを通じて、多くの方にクルマ文化の楽しさを感じていただければ嬉しいですね。
◆開催概要
イベント名：RALLY FORTISSIMO 第4回大会
開催日程：2026年6月5日（金）〜6月7日（日）
【Not Sponsored 記事】