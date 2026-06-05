堺正章主催イベント「RALLY FORTISSIMO」第4回大会開催 本人もドライバーとして参戦「優勝を目指して挑戦したい」

堺正章主催イベント「RALLY FORTISSIMO」第4回大会開催 本人もドライバーとして参戦「優勝を目指して挑戦したい」