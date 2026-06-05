【漢字クイズ】「防人」はなんて読む？学校の授業で見たことがあるはず！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「防人」はなんて読む？
「防人」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、4文字の言葉です！
いったい、「防人」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「さきもり」でした！
防人とは、 663年の白村江の戦いのあと、筑紫、壱岐、対馬などの北九州を防衛するために整備された兵士のこと。
崎守（＝崎を守る）という意味で「さきもり」と呼ばれるようになりました。
ちなみに、現存最古の和歌集である『万葉集』には、家族と離れて過酷な警備にあたる防人の、素朴な思いが読み取れる和歌が収録されているのだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』
ライター Ray WEB編集部