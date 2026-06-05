【漢字クイズ】「防人」はなんて読む？学校の授業で見たことがあるはず！

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普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「防人」はなんて読む？

「防人」という漢字を見たことはありますか？

ヒントは、4文字の言葉です！

いったい、「防人」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「さきもり」でした！

防人とは、 663年の白村江の戦いのあと、筑紫、壱岐、対馬などの北九州を防衛するために整備された兵士のこと。

崎守（＝崎を守る）という意味で「さきもり」と呼ばれるようになりました。

ちなみに、現存最古の和歌集である『万葉集』には、家族と離れて過酷な警備にあたる防人の、素朴な思いが読み取れる和歌が収録されているのだそうですよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』

ライター Ray WEB編集部