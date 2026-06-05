「一番くじ 学園アイドルマスター Part6」のフィギュア情報が公開。有村麻央、倉本千奈、篠澤 広が登場
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part6」で当たるフィギュア情報を公開した。
本商品はゲーム「学園アイドルマスター」をモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ第6弾。本弾では、一番くじのフィギュアブランド「Gracemaster」シリーズで、有村麻央、倉本千奈、篠澤 広がラインナップ。
それぞれ有村麻央の「Feel Juwel Dream」、倉本千奈の「日々、発見的ステップ」、篠澤 広の「コントラスト」の衣装となっている。
A賞 有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster
・全1種
・サイズ：約20cm
B賞 倉本千奈 フィギュア 1/7 Gracemaster
・全1種
・サイズ：約19cm
C賞 篠澤 広 フィギュア 1/7 Gracemaster
・全1種
・サイズ：約21cm
「一番くじ 学園アイドルマスター Part6」ラインナップ
・A賞 有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster
・B賞 倉本千奈 フィギュア 1/7 Gracemaster
・C賞 篠澤 広 フィギュア 1/7 Gracemaster
・D賞 描きおろし メタリックポスター
・E賞 きららいずマスコット
・F賞 描きおろし バンダナタオル
・G賞 描きおろし ラバーチャーム
・H賞 描きおろし アクリルスタンド
・ラストワン賞 有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.
・ダブルチャンスキャンペーン 有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.
⋱ フィギュア画像公開！⋰- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) June 5, 2026
一番くじ 学園アイドルマスター Part6
📅9月19日(土)より順次発売予定
🔗https://t.co/RoEU3ioolV
💜麻央 🧡千奈 🩵広のフィギュアが
「1/7 Gracemaster」で登場✨
明日から開催される
『学園アイドルマスター
The 2nd Period Hatsuboshi IDOL FESTIVAL』で先行展示👀✨… pic.twitter.com/kyDKeQYl7N
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