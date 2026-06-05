【一番くじ 学園アイドルマスター Part6】 9月19日より順次発売予定 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part6」で当たるフィギュア情報を公開した。

本商品はゲーム「学園アイドルマスター」をモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ第6弾。本弾では、一番くじのフィギュアブランド「Gracemaster」シリーズで、有村麻央、倉本千奈、篠澤 広がラインナップ。

それぞれ有村麻央の「Feel Juwel Dream」、倉本千奈の「日々、発見的ステップ」、篠澤 広の「コントラスト」の衣装となっている。

A賞 有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster

・全1種

・サイズ：約20cm

B賞 倉本千奈 フィギュア 1/7 Gracemaster

・全1種

・サイズ：約19cm

C賞 篠澤 広 フィギュア 1/7 Gracemaster

・全1種

・サイズ：約21cm

「一番くじ 学園アイドルマスター Part6」ラインナップ

・A賞 有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster

・B賞 倉本千奈 フィギュア 1/7 Gracemaster

・C賞 篠澤 広 フィギュア 1/7 Gracemaster

・D賞 描きおろし メタリックポスター

・E賞 きららいずマスコット

・F賞 描きおろし バンダナタオル

・G賞 描きおろし ラバーチャーム

・H賞 描きおろし アクリルスタンド

・ラストワン賞 有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.

・ダブルチャンスキャンペーン 有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.

⋱ フィギュア画像公開！⋰



一番くじ 学園アイドルマスター Part6

📅9月19日(土)より順次発売予定

🔗https://t.co/RoEU3ioolV



💜麻央 🧡千奈 🩵広のフィギュアが

「1/7 Gracemaster」で登場✨



明日から開催される

『学園アイドルマスター

The 2nd Period Hatsuboshi IDOL FESTIVAL』で先行展示👀✨… pic.twitter.com/kyDKeQYl7N - 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) June 5, 2026

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.