【一番くじ 学園アイドルマスター Part6】 9月19日より順次発売予定 価格：1回850円

　BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part6」で当たるフィギュア情報を公開した。

　本商品はゲーム「学園アイドルマスター」をモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ第6弾。本弾では、一番くじのフィギュアブランド「Gracemaster」シリーズで、有村麻央、倉本千奈、篠澤 広がラインナップ。

　それぞれ有村麻央の「Feel Juwel Dream」、倉本千奈の「日々、発見的ステップ」、篠澤 広の「コントラスト」の衣装となっている。

A賞 有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster

・全1種
・サイズ：約20cm

B賞 倉本千奈 フィギュア 1/7 Gracemaster

・全1種
・サイズ：約19cm

C賞 篠澤 広 フィギュア 1/7 Gracemaster

・全1種
・サイズ：約21cm

「一番くじ 学園アイドルマスター Part6」ラインナップ

・A賞 有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster
・B賞 倉本千奈 フィギュア 1/7 Gracemaster
・C賞 篠澤 広 フィギュア 1/7 Gracemaster
・D賞 描きおろし メタリックポスター
・E賞 きららいずマスコット
・F賞 描きおろし バンダナタオル
・G賞 描きおろし ラバーチャーム
・H賞 描きおろし アクリルスタンド
・ラストワン賞 有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.
・ダブルチャンスキャンペーン 有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.

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