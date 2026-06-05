DRAGONGATEは、5日に後楽園ホール大会を開催。第4試合終了後のリング上でシュン・スカイウォーカーが今後について言及した。

4日の後楽園大会で衝撃が走った。第5試合終了後にマイクを持ったシュンは「シュン・スカイウォーカーは天に帰る。すなわち、DRAGONGATEを退団する」と電撃発表すると、会場が騒然とした。

一夜明けたこの日は、吉岡勇紀と同期タッグを結成。エル・シエロ、ルイス・マンテ組と対戦した。試合ではシュンがルイスを丸め込んで勝利を飾った。

試合後に斎藤了GMがリングに上がって「お前の退団する意向は受け入れるつもりだ」と口にした。「きょうがここのリングで戦うラストでいいんだよな？」と問うと、会場が騒然とした。

シュンは「もうちょっと引き留めるとかあっていいだろ！？」と開口一番。「シュン・スカイウォーカーが天空に帰る、ドラゴンゲートを退団をするという決定は嘘ではない。本当のことだ。その覚悟に間違えはない」と改めて意思表明した。

「もうすでに天空に片足を突っ込んでいる。残った片足を残り少ない時間、残り少ない命をこのドラゴンゲートのリングで費やすと言ってるんだよ。だからきょうが最後じゃない。でも天空に帰る帰る詐欺をするつもりはない。残る片足が天空に帰るまでちょっとの時間はこのリングで費やせてもらう」と所属ラストマッチの時期について言及した。

斎藤GMは「最後の舞台も準備もする。7月20日の年に一度の神戸ワールド記念ホールにも出てほしい。後楽園でもやるべきだろう」と返答し、所属ラストマッチの時期に関してはオフィシャルから発表するという。

バックステージでもシュンは「天空に帰る。この世界に降りてきた天空歩人の宿命は、天空に戻ることだ。シュン・スカイウォーカーがいるのはいつだって天空だ。残り少ないよ…本当に残り少ないよ…」と言葉を残した。