2025年12月にアイドルグループ解散したモデルでグラビアアイドルの十味さんが、オール水着グラビアマガジン「ENTAME36℃」vol.05の表紙を飾りました。



【写真】舌ペロがかわいい十味さん

身長149cmというミニマム美ボディを持ちながら、「顔面最強美女」という呼び名も高い十味さん。昨年12月の#2i2解散後、再びソロとして歩み始めた彼女が魅せるのは梅雨入り前の”濡れ”グラビア。庭でのお天気雨から、バスルームでの湯けむりショットまで「全衣装すべてが濡れ演出というのは人生で初めてで、すごく新鮮でした」と本人も語る必見の内容になっています。傘を差しての開放的なショットやお風呂での湯けむりカットが公開されました。



「ENTAME36℃」vol.05はネット書店限定の「特別版」表紙には都丸紗也華さんが登場。このほか、蓬莱舞さん、麻倉瑞季さん、宇咲さん、天川星夏さん、永尾まりやさんが登場しています。



十味さんはXに「ENTAME36℃さんの表紙に掲載して頂きます♡ 初表紙！うれしいありがとう( ⸝⸝⸝◜𖥦◝⸝⸝⸝ )♡ 梅雨をテーマに撮影してきました」と登場を告知。「雨宿りの間だけTシャツ貸りていい…？」と投稿し、セクシーなランジェリー姿のカットを公開しています。