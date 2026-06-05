音楽グループ「DREAMS COME TRUE」のボーカル吉田美和さん（61）の夫であり、ミュージシャンのJUONさん（41）がインスタグラムを更新。俳優・歌手の尾藤イサオさん（82）との2ショットを披露している。



【写真】「ほんと…親子にみえる」 仲睦まじげなJUONさんと尾藤さん

JUONさんと尾藤さんは、初期のビートルズを描いた舞台「BACKBEAT」で共演。同作は1966年のビートルズ来日公演から60周年を記念した"ファイナルステージ"として、2026年4月より上演が開始された。2026年5月の公演は東京・兵庫で行われ、JUONさんはポール・マッカートニー役を、1966年のビートルズ来日公演の際に前座を務めた尾藤さんはエルヴィス・プレスリー役を務めている。



JUONさんは、「親子みたいと言われます」とし、オフショットをアップ。写真では、ラフな格好でグラスを掲げるJUONさんと尾藤さんの姿がみられ、2人とも穏やかな笑顔を浮かべている。JUONさんは「尾藤さん、舞台お疲れ様でした。また、ステージの上で会いましょう」とまとめた。



SNSでは、「舞台中のお二人の髪型や格好だとなんか似てるな〜と思ってました」「お互い素敵な笑顔、最高」「確かに親子みたい！」「顔もパワフルさも、よく似てる」「尾藤さん、変わらずお若い」「醸し出されるオーラまで似ているみたい！」などのコメントがあった。



JUONさんは、1985年生まれ、沖縄県出身。母は女優のりりィさん、父はギタリストのGANGYさん。15歳でメジャーデビューを果たし、2003年にロックバンドFUZZY CONTROLを結成。その後DREAMS COME TRUE、稲葉浩志さん（B’z）、スガシカオさん、登坂広臣さんのサポートギタリストとしても活躍。2012年、吉田美和さんと結婚。2018年よりソロ活動を開始し、近年は俳優としても活動の幅を広げている。（JUONさんの公式Webサイトなどより）