創設5年でリーグ制覇を成し遂げたプロバスケB1「長崎ヴェルカ」のモーディ・マオールヘッドコーチの退団が、5日午後に発表され、今後はアメリカの大学バスケで、アシスタントコーチを務めるということです。

5日、契約満了での退団が発表されたモーディ・マオールヘッドコーチ(40)。

アメリカ出身で、ヴェルカがB1挑戦2シーズン目となった昨シーズン、指揮官に就任しました。

マオールヘッドコーチは、これまで身長の高い選手が中心だったリーグの傾向を覆し、身長や役割を固定しない「ポジションレスバスケ」を提唱。

今シーズンは、ヴェルカの創設5年でのリーグ制覇にこぎつけ、最優秀ヘッドコーチ賞も受賞しました。

今後は大学バスケの全米選手権で、今年頂点に立った「ミシガン大学」で、アシスタントコーチを務めると言うことです。

マオールヘッドコーチはクラブを通して、

「このクラブがチャンピオンの座に立っていることを噛み締めながら、私は大きな誇りを胸にこの長崎の地を去ります。

長崎は私の人生を変えてくれました。これからどこへ行こうとも、この街で過ごした時間を大切に抱き続けます」とコメントを発表しています。

また 今シーズン、リーグの「ベストファイブ」や「ベスト3ポイント成功率賞」などを受賞した、イ・ヒョンジュン選手の情報です。

クラブによりますと、日本時間の来月10日からアメリカ・ラスベガスで開催される世界最高峰リーグNBAの「サマーリーグ」に出場することが決まったということです。