現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が5日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。2006年のチームが「一番強い年だった」と回顧した。

「日本シリーズでまさか日本ハムに負けるとは思っていなかった。（監督を）8年やった中で一番強い年だった。本当にあの年だけは強いと思った」

投手部門では川上憲伸投手が最多勝、最多奪三振の2冠。岩瀬仁紀投手がセーブ王。

打撃部門ではタイロン・ウッズ内野手が本塁打、打点の2冠。福留孝介外野手が首位打者を獲得した。

しかし日本シリーズは日本ハムに1勝4敗。ナゴヤドームでの初戦に勝利もその後4連敗した。

理由として落合氏は「球場（札幌ドーム）に入った途端、暗く感じた。ナゴヤドームが明るすぎるのかも分かんないし、色のせいかも分かんない。ボール見づらいなっていうのが最初の印象だった」と明かした。

ウッズの日本シリーズ成績は15打数4安打。本塁打、打点ともに0。レギュラーシーズンは47本塁打、144打点と2冠だったバットは最後まで目覚めなかった。落合氏は「日本シリーズだけはパタッと止まった。嫌な気がしていたんだ」と悪い予感が的中したシリーズとなった。