R-1優勝経験のあるピン芸人が際どい歌ネタを披露し、その対象となった小島瑠璃子が「サイテー！」と叫ぶ場面があった。

【映像】「脱いでくれ〜！」にこじるり赤面

6月4日に放送された『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に登場したしんいち。毒のある歌ネタで「R-1グランプリ2022」の王者となり、優勝後はどこにでもトロフィーを持ち歩く“トロフィー商法”が話題に。週刊誌では“7股”が報じられるなど、“クズ芸人”としても活躍している。

スタジオに登場したしんいちは、自身の代名詞でもある歌ネタを披露。「アスファルトに咲いてる花〜好き〜 雨上がりの虹〜好き〜」と歌い上げると、続けて「お茶売っててもゴルフしてても そんなことよりビキニ姿見たくなるこじるり好き〜」と、番組MCを務める小島をターゲットにした歌詞を歌い上げた。

さらに歌い終えたしんいちが「脱いでくれー！」とストレートな願望を口にすると、同じく番組MCの平成ノブシコブシ・吉村崇も「最悪、茶っぱつけてさ」と悪ノリして被せる。これに対し小島は「サイテー！」とすかさずツッコミを入れ、スタジオの笑いを誘っていた。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCをタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。