家入レオ、2026年7月スタートTVアニメ『メビウス・ダスト』OPテーマとして書き下ろされた新曲「メビウス」配信リリース！楽曲が使用されたアニメ第1弾メインPVも公開！

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2026年2月にデビュー14周年を迎えた家入レオが、7月9日(木)より放送開始となる動画工房初のオリジナル異能バトルTVアニメ『メビウス・ダスト』のOPテーマとなる新曲「メビウス」を配信リリースした。

「メビウス・ダスト」は、2020年代を代表するオリジナルアニメ作品を創出する公募企画「Project ANIMA」の第3弾「キッズ・ゲームアニメ」部門で大賞を受賞した、品川一による同名の原案をもとにしたオリジナルストーリーのアニメ作品。隕石の落下から10年、謎の粒子〈メビウス・ダスト〉の影響で、〈ラムス〉と呼ばれる特殊能力を得た子どもたちは、その粒子が届く範囲でしか生きられず、町から出ることを禁じられていた。主人公・アラキもそんなひとりで、妹のステラや幼馴染みのオルガたちとチームを結成し、夜な夜な陣地争奪ゲームに明け暮れていた。しかし、〈ラムス〉研究者のユダ博士からとある実験への協力を要請されたことで、彼らの運命が動き出す…。

そんな本作のOPテーマとして家入が新曲「メビウス」書き下ろした。能力を持つゆえに隔離、制限された生活を余儀なくされている少年少女の日常や戦いを描いたストーリーにインスパイアされて制作された本楽曲は、10代を中心に誰もが抱える葛藤や行き場のない閉塞感・痛みを、その負の感情を否定せず、受け止めながら歩き続けることを表現した歌詞とスケール感の大きなロックサウンドで、切なく力強く表現されている。家入レオのYouTubeチャンネルではOfficial Audioが公開されており、また本日公開されたメインPVではアニメの最新映像とともに「メビウス」も使用されているのでぜひチェックしてほしい。

またリリースに合わせて配信キャンペーンも開催。家入レオのメッセージ入り待受画像がもらえるダウンロードキャンペーンと、抽選で30名様に「メビウス」ジャケットステッカーが当たるストリーミングサービスでのライブラリ追加キャンペーンが実施されている。

家入は9月より11都市を巡る全国ツアー「家入レオ TOUR 2026」を開催。詳細はオフィシャルHPまで。

●リリース情報

配信中



New Digital Single

「メビウス」

作詞：Leo Ieiri・野村陽一郎

作曲：野村陽一郎・Leo Ieiri

編曲：野村陽一郎

配信リンクはこちら

https://jvcmusic.lnk.to/Mebius

配信キャンペーン

・ダウンロードキャンペーン

対象期間中に対象サービスにて「メビウス」を購入後ご応募いただいた方全員に【メッセージ入り待受画像】をプレゼント！

詳細/応募フォーム

・ライブラリ追加キャンペーン

対象期間中に対象ストリーミングサービスで「メビウス」をライブラリ追加後、ご応募いただいた方の中から抽選で30名様に【「メビウス」ジャケットステッカー】をプレゼント！

詳細/応募フォーム

＜応募期間＞

2026年6月16日(火)23:59まで

●作品情報

TVアニメ「メビウス・ダスト」

2026年7月9日(木)より、TOKYO MX、BSフジ、MBSほかにて放送開始！

TOKYO MX 7月9日より 毎週木曜 23:30〜

BSフジ 7月9日より 毎週木曜 24:00〜

MBS 7月10日より 毎週金曜 26:53〜

配信情報

7月9日より各種プラットフォームにて順次配信

【キャスト】

アラキ：竹中悠斗

ステラ：稗田寧々

オルガ：佐藤榛夏

ショウセイ：坂 泰斗

カイ：市川 蒼

ハルト：堀金蒼平

クルス：松田颯水

スピカ：三上枝織

ユダ博士：河瀬茉希

【スタッフ】

原案／キャラクター原案：品川 一（Project ANIMA 第三弾「キッズ・ゲームアニメ」部門 大賞）

監督：岩崎太郎

シリーズ構成：冨田頼子

キャラクターデザイン：小嶋はつめ

サブキャラクターデザイン：市原圭子

ラムス能力デザイン：永田杏子

プロップデザイン：小倉寛之 永田杏子

総作画監督：小嶋はつめ 板倉 健 栗原 優 曾我篤史 本谷 愛 熊谷勝弘

アクションアニメーター：橋本敬史 孫 威軍

美術監督：中尾陽子

美術設定：小野寺里恵

色彩設計：真壁源太

撮影監督：杉浦誠一

編集：木村佳史子

音響監督：高寺たけし

音響効果：和田俊也

音楽：DÉ DÉ MOUSE

アニメーション制作：動画工房

オープニングテーマ

「メビウス」家入レオ

エンディングテーマ

「ジレンマ」冨岡 愛

＜イントロダクション＞

〈奇跡の力〉か、〈運命の鎖〉か――

隕石の落下から10年。巨大結晶が放出する謎の粒子〈メビウス・ダスト〉の影響で、一部の子どもたちは〈ラムス〉と呼ばれる特殊能力を得ていた。しかし、特殊能力者〈ラムス・キャリア〉は〈メビウス・ダスト〉が届く範囲でしか生きられず、〈しんかつしか〉の町から出ることを禁じられていた。

〈ラムス・キャリア〉の子どもたちは、町から出られない鬱屈を晴らすかのように、チームごとに〈ラムス〉を駆使して陣地を争奪するゲームに没頭。高校生のアラキもそんなひとりで、妹のステラや幼馴染みのオルガたちと〈ポリスホッパー〉を結成し、夜な夜なゲームに明け暮れていた。

そんなある日、〈ラムス〉研究者のユダ博士が彼らにとある実験への協力を要請する。アラキたちはその実験に協力することを決断するが、それによって彼らの運命は動き出すことになる…。

特殊能力〈ラムス〉を得た少年少女たちが繰り広げる異能バトル！

●ライブ情報

家入レオ TOUR 2026

9月12日(土) [神奈川] 厚木市文化会館 大ホール

9月22日(火・祝)[静岡] 静岡市清水文化会館マリナート大ホール

9月26日(土) [福岡] 福岡市民ホール 大ホール

9月27日(日) [兵庫] 神戸国際会館 こくさいホール

10月4日(日) [香川] レクザムホール 小ホール

10月10日(土) [宮城] 電力ホール

10月12日(月・祝) [北海道] 共済ホール

10月16日(金) [愛知] 岡谷鋼機名古屋公会堂大ホール

10月17日(土) [広島] 広島JMSアステールプラザ 大ホール

10月25日(日) [京都] 文化パルク城陽 プラムホール

11月5日(木) [東京] LINE CUBE SHIBUYA

チケット情報

[LEPYシート] \13,500（税込）

[指定席] \8,500（税込）

※「LEPYシート」は前方確約、特典付きのお席となります。

※会場により「LEPYシート」と「指定席」の境目は変動がございます。予めご了承ください。

※3歳以下入場不可 / 4歳以上チケット必要

その他詳細はHPをご確認ください。

https://www.leo-ieiri.com

©「メビウス・ダスト」製作委員会

関連リンク

TVアニメ「メビウス・ダスト」公式サイト

https://mebiusdust.asmik-ace.co.jp

家入レオオフィシャルサイト

https://leo-ieiri.com