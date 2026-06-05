賀来賢人「子供に無理矢理作らされ」「よく分からないラインナップ」シール帳公開 バッグの中身に「賀来パパ萌える」「尊い」の声
【モデルプレス＝2026/06/05】俳優の賀来賢人が3日、俳優の仲里依紗のYouTubeチャンネルにゲスト出演し、お互いのバックの中身を紹介。子どもの影響で始めたシール帳について話し、話題を集めている。
36歳人気俳優「よく分からないラインナップ」現場バッグの中から出てきたシール帳
賀来は、仲のYouTubeチャンネルに出演し、「What’s In My Bag？」の企画で互いの撮影現場用バッグの中身を紹介し合った。それぞれ独特なアイテムが出てくる中、賀来はシール帳を取り出した。「子供に無理矢理シール帳を作らされ、俺がいない間にどんどんどんどんシールを貼られ、アイツのシール帳に入らないシールがここに」とエピソードを話した。「だからよく分からないラインナップだ」と付け足し、2人でシール帳を愛おしそうに眺めていた。
それに対抗し仲は、息子から母の日のプレゼントとしてもらったヘアクリップを紹介。昨年もらったものと今年もらったものを並べ、「ブランドが一緒。伊勢丹の同じ場所で買ってた」と可愛らしいエピソードを話し、笑い合っていた。賀来は「チビ今何歳？」と質問し、「中1だよ、そろそろ反抗期になるよ」と答え、家族ぐるみでの交流も垣間見えた。
この投稿に「シール帳を持ってる賀来パパ萌えすぎる」「ムキムキの賀来くんからシール帳のギャップすごい」「里依紗ちゃんの息子くんをチビ呼びなの可愛い」「2人とも子ども絡みのアイテムを見せ合っているの尊いな」とコメントが集まった。（modelpress編集部）
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36歳人気俳優「よく分からないラインナップ」現場バッグの中から出てきたシール帳
◆賀来賢人、バックの中からシール帳 子どもとのエピソードも
賀来は、仲のYouTubeチャンネルに出演し、「What’s In My Bag？」の企画で互いの撮影現場用バッグの中身を紹介し合った。それぞれ独特なアイテムが出てくる中、賀来はシール帳を取り出した。「子供に無理矢理シール帳を作らされ、俺がいない間にどんどんどんどんシールを貼られ、アイツのシール帳に入らないシールがここに」とエピソードを話した。「だからよく分からないラインナップだ」と付け足し、2人でシール帳を愛おしそうに眺めていた。
◆賀来賢人＆仲里依紗のYouTubeに反響
この投稿に「シール帳を持ってる賀来パパ萌えすぎる」「ムキムキの賀来くんからシール帳のギャップすごい」「里依紗ちゃんの息子くんをチビ呼びなの可愛い」「2人とも子ども絡みのアイテムを見せ合っているの尊いな」とコメントが集まった。（modelpress編集部）
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