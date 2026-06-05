業界団体から「除名処分」

水迫畜産が牛肉の産地などを不適正に表示していた問題で、県内の肉の加工業者らでつくる組合が水迫畜産を除名処分にしていたことが分かりました。

（県食肉生活衛生同業組合 肥後辰彦理事長）「驚きというか、組合のまじめにしている人たちから見れば残念でならない」

水迫畜産を除名処分にしたのは県食肉生活衛生同業組合など4つの団体です。

県外産を含んだ牛肉を「鹿児島県産」などと不適正表示

この問題は、水迫畜産が県外産を含んだ牛肉を「鹿児島県産」などと表示していたとして今年3月、農林水産省から是正指示を受けたもので県警は食品表示法違反の疑いで捜査しています。

組合には食肉加工などを行う県内およそ200の事業者が所属し、適正表示のチェックなどを行っています。

水迫畜産は農林水産省から2023年の9月末に問題の指摘を受けたとしていますが組合への入会は去年11月。入会する際に不適正表示の問題について組合への説明はなかったということです。

問題発覚後、組合員から「県外からの注文が減っている」「消費者から問い合わせが多く業務に支障がでている」などの声があがり、協議した結果、組合など4つの団体で会員資格の破棄が必要と判断。

水迫畜産に退会届の提出を文書で通達しましたが返答がなく、先月19日に「除名」処分にしたということです。

処分について組合は「再三、説明を求めても応じなかった」としています。

（県食肉生活衛生同業組合 肥後辰彦理事長）「許せない話。（水迫畜産）は除名で済むが業界としては非常に残念。信用を取り戻すのは大変なこと。今まで一生懸命、信用されるように取り組んできたのに」

除名処分について水迫畜産は「文書が送られてきただけで内容の詳細は分からず、個別の取材には答えられない」とコメントしています。

一方、寄付者への補償案内の自治体も

一方、不適正表示の問題をめぐってふるさと納税の返礼品として扱っていた自治体の中には、寄付者への補償の案内を始めたところもあります。

鹿児島市は3日、対象者に補償の案内をメールや文書で知らせました。

返礼品と同等のJCBかAmazonギフトカード、もしくは「補償を受け取らない」の3つから選ぶことができるということです。

姶良市や南九州市、指宿市も補償の案内を知らせるメールを送っていて、金券を希望する人には、水迫畜産から郵送される予定です。

なお、南九州市では、農水省が公表した期間外の今年2月、新たに36件、およそ38万円分の不適正表示された牛肉を寄付者に送っていたことが、水迫畜産の自主点検でわかりました。

このほか枕崎市、鹿屋市、垂水市、伊仙町がふるさと納税の返礼品として扱っていて、寄付額は8つの市と町でおよそ7億4500万円に上っています。

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