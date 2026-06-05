M!LK佐野勇斗「決まる1週間前」祖父母に出演熱望されていた番組初登場 メッセージが話題「照れてるのが可愛い」「夢叶えてあげてるのいい孫すぎる」
【モデルプレス＝2026/06/05】M!LKの佐野勇斗が、5日放送のテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』（毎週月〜金13時〜）に出演。祖父母から出演を熱望されていた番組を明かした。
【写真】M!LK佐野、祖父母に「死ぬまでに出てくれ」と懇願されていた番組の大物司会
番組の収録にあたり、とても緊張していたM!LK。塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）は「いつも見てたセットでやらせてもらってるんで、もうみんな緊張してしまって」と語り、収録前にスタッフから「M!LKさん、笑ってください」と言われていたことが明かされた。
とりわけ佐野は、今回の同番組への出演をとても喜んでいたという。佐野はその理由について、「ちょうど徹子の部屋が決まる1週間前に、祖父母にどうしてもほんとに死ぬ前に徹子の部屋に出てくれってお願いをされて」とし、「多分今（祖父母は）めちゃくちゃ喜んでます」と述べた。
これを受け、司会の黒柳徹子は「よかったね、おじいさんとおばあさんに何か言ったら？」と提案。佐野は戸惑う様子を見せながらも「岡崎の佐野のじいちゃんばあちゃん、みてるかな？徹子さんに会えたよー！」「僕は元気です、じいちゃんばあちゃんも元気？」と祖父母へのメッセージを送った。
続けて吉田仁人も「これ本当に流れてるよー！パパとママ、弟、俺鹿児島から出てきて頑張ってるからねー」、「パパ、ママ、おばあちゃん、お姉ちゃん、弟、妹、みんな見てる？」など家族にメッセージを送るも、黒柳から「方言でやってもらっていい？ごめんもう1回右から」と吉田からやり直しするなど和気あいあいとした雰囲気で番組が進行。放送を受け、SNS上には「照れてるのが可愛い」「夢叶えてあげてるのいい孫すぎる」「ほかのメンバーもやってるの面白すぎ」などの声が寄せられた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
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【写真】M!LK佐野、祖父母に「死ぬまでに出てくれ」と懇願されていた番組の大物司会
◆M!LK、「徹子の部屋」の収録に緊張あらわ
番組の収録にあたり、とても緊張していたM!LK。塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）は「いつも見てたセットでやらせてもらってるんで、もうみんな緊張してしまって」と語り、収録前にスタッフから「M!LKさん、笑ってください」と言われていたことが明かされた。
◆佐野勇斗、出演を一際喜んでいた理由語る
とりわけ佐野は、今回の同番組への出演をとても喜んでいたという。佐野はその理由について、「ちょうど徹子の部屋が決まる1週間前に、祖父母にどうしてもほんとに死ぬ前に徹子の部屋に出てくれってお願いをされて」とし、「多分今（祖父母は）めちゃくちゃ喜んでます」と述べた。
これを受け、司会の黒柳徹子は「よかったね、おじいさんとおばあさんに何か言ったら？」と提案。佐野は戸惑う様子を見せながらも「岡崎の佐野のじいちゃんばあちゃん、みてるかな？徹子さんに会えたよー！」「僕は元気です、じいちゃんばあちゃんも元気？」と祖父母へのメッセージを送った。
◆佐野勇斗のコメントにファン反響
続けて吉田仁人も「これ本当に流れてるよー！パパとママ、弟、俺鹿児島から出てきて頑張ってるからねー」、「パパ、ママ、おばあちゃん、お姉ちゃん、弟、妹、みんな見てる？」など家族にメッセージを送るも、黒柳から「方言でやってもらっていい？ごめんもう1回右から」と吉田からやり直しするなど和気あいあいとした雰囲気で番組が進行。放送を受け、SNS上には「照れてるのが可愛い」「夢叶えてあげてるのいい孫すぎる」「ほかのメンバーもやってるの面白すぎ」などの声が寄せられた。（modelpress編集部）
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