M!LK佐野勇斗「決まる1週間前」祖父母に出演熱望されていた番組初登場 メッセージが話題「照れてるのが可愛い」「夢叶えてあげてるのいい孫すぎる」

M!LK佐野勇斗「決まる1週間前」祖父母に出演熱望されていた番組初登場 メッセージが話題「照れてるのが可愛い」「夢叶えてあげてるのいい孫すぎる」