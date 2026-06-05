降幡愛“憧れの声優”を告白「男の子の声を演じたり、色っぽい声も演じられたり…」声優を目指した経緯も明かす

降幡愛“憧れの声優”を告白「男の子の声を演じたり、色っぽい声も演じられたり…」声優を目指した経緯も明かす