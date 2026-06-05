Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架

／ ⏰5/18(月)20時55分 『#テレビミセス https://x.com/hashtag/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%9F%E3%82%BB%E3%82%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw』を リアタイで見よう🎙️ ＼#MrsGREENAPPLE https://x.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw✖️#MILK https://x.com/hashtag/MILK?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw 豪華すぎて滅🫶 💬一夜限りのコラボステージ 💬新企画 大人しりとり 💬8年来の仲 #佐野勇斗 https://x.com/hashtag/%E4%BD%90%E9%87%8E%E5%8B%87%E6%96%97?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw さんと 本気トーク 🔻#TVer https://x.com/hashtag/TVer?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw 配信はこちら🆓https://t.co/GpOhvcbBpJ https://t.co/GpOhvcbBpJ@tbsTV_MGA https://x.com/tbsTV_MGA?ref_src=twsrc%5Etfwpic.twitter.com/ndyiF8b042 https://t.co/ndyiF8b042

📸❎テレビ×ミセス キリトリ



「好きすぎて滅！×ミセス」コラボ🥛🍏



この日のために作った

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📨M!LKの衣装チームのみなさん

ありがとうございました🙇#テレビミセス https://x.com/hashtag/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%9F%E3%82%BB%E3%82%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#MILK https://x.com/hashtag/MILK?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #MrsGREENAPPLE https://x.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/hlJO3kbBbz https://t.co/hlJO3kbBbz