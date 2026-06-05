歌手の中尾ミエが５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。高齢者にまつわる様々なワードについて私見を述べる一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、職場などで「あの人、老害だから』などの形で使われる「老害」という言葉など、年齢によって安易に人をラベリングする言葉の危険性をつづった記事を紹介。

番組冒頭、６日に迎える８０歳の誕生日を祝われた中尾は「老害」という言葉について聞かれると「こういう言葉を作るのが私は嫌なのよね」とピシャリ。

「あと、後期高齢者（という言葉）。なんで、わざわざ後期ってつけなきゃいけないの？」と問いかけると「一番腹が立つのはさ。病院に行ったら（医師が）『これは（原因は）加齢です』って、それで済まされちゃうとさ。何も言えなくなっちゃうんだよね」と口にした。

「それだったらさ。病院に行く意味もないし、こういう言葉を作ること自体が私は嫌だ。だって年取るのはしようがないじゃない。みんな、年取っていくんだから」と抗議すると、「いろんな言葉を作って区別したがるような風潮がね…」と、つぶやいていた。