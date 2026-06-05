現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が5日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中日監督時代の最強助っ人、タイロン・ウッズを獲得したいきさつを明かした。

2004年のシーズンオフ、「タイロンが中日に来たがっているという話が出ていた」

その理由について落合氏は「おそらくモリシゲ（森繁和投手コーチ）のからみだと思う。2003年に（横浜で）一緒にやっているんで。モリシゲに“獲ってくれないか、獲ってくれないか”と言っていたみたい」とウッズからの売り込みだった。

2年連続本塁打王からのラブコール。森繁和投手コーチから相談を受けた落合氏は「このままの戦力だったら来年は最下位になる可能性がある。どうしてもタイロンを獲りたいと球団を口説いたら、ああいいよ」と獲得が決まったという。

固定できなかった4番を獲得した落合氏は「これで4番はウッズ。打線はどうにでも組める」と不安を一蹴した。入団した05年のシーズンは優勝を逃すが、06年にリーグ優勝、07年に53年ぶりの日本一奪取と最強時代を迎えることになった。