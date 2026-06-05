新人デザイナーのコンテスト「装苑賞」の第100回公開審査会が5日、東京・渋谷区の遠藤記念館大ホールで開催され、NEWSの増田貴久（39）が特別ゲストとして出席した。

2018年からファッション雑誌「装苑」（文化出版局）で連載を持つなど、大のファッション好きとして知られる増田。この日は特別ゲストとして紹介されると、会場はざわめきに包まれた。

装苑賞は1956年にファッション界の新人賞として創設され、86年まで年に2度開催。ファッションデザイナーのコシノジュンコ氏、廣川玉枝氏、熊切秀典氏、三原康裕氏らによる審査の結果、記念すべき第100回目の同賞にフリーターの須田美咲さん（22）が選ばれた。

公開審査に臨んだ16組のデザインについて、審査員陣からは「迫力や存在感があって良かった」「今回は特に素材の重要性を感じた」「挑戦していることの潔さに未来を感じた」といった評が寄せられた。コメントを求められた増田は「ファッション業界のそうそうたる方々がおっしゃいましたが…僕もメモしていたんですけど、ほとんど意見は同じです」とらしさ全開。どっと笑い声を響く中「僕もファッションが大好きで、3人のモデルさんが出てきた時に心が震えるようなワクワクした感覚になった」と目を輝かせた。かと思いきや「僕も音楽をやっていて、3人で活動しているので全部パクりたいなって思った」と再び笑いを誘った。続けて、ファッション業界を担うデザイナーたちに向け「いつかNEWSと一緒にコラボさせていただけたら」と笑顔で話していた。