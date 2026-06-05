6月6日は「梅の日」。それにちなみ新潟市の入浴施設では特別な露天風呂が用意されました。



新潟市秋葉区の日帰り温泉施設「花の湯館」。ほんのり漂うさわやかな香り。



＜記者リポート＞

「こちらの露天風呂ですが、梅を使った梅風呂なんです」



その名も「青梅風呂」。



5日から温泉の湯に梅が添えられ特別な露天風呂が用意されました。



＜入浴客＞

Q）.青梅風呂のどんなところが良いですか？

「ほかにはないっていうところでしょうね。ほかに聞いたことないですからね。梅を風呂にいれるというのは…効能はこれから先楽しみですね」





＜入浴客＞「（梅は）体にいいんだからそのエキスが出てくるからいいんじゃないですか」紀州梅の会によります、室町時代、神事に合わせて梅が献上された言い伝えなどから6月6日は「梅の日」に定められています。それにちなみ「青梅風呂」が企画されました。喜んでいるのは入浴客だけではありません。＜地元の農家＞「（販売できない梅の）始末に困る状態なんですよね。これがね」地元のウメ農家です。梅の木には収穫間近の実がずらり。ただ地面には収穫前に落ちてしまった実があちこちに……こうした販売できなくなった梅を入浴施設に提供し活用につなげています。＜地元の農家＞「落ちてこのまま腐ってなくなっちゃうよりは、そういうところで使ってもらえるのであれば非常にうれしいですね。生産者としては」＜花の湯館 星野沙弥香 マネージャー＞「地域の資源をお風呂の方で活用させていただいていますので、季節を感じていただければと思います」爽やかな香りが漂う「青梅風呂」は、6月7日まで行われます。