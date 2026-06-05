飲食料品の値上げが止まりません。今月だけで1,000品目以上の食品が値上がりしていて、消費者からは厳しいといった声が聞かれます。日々の必需品だけに買わざるを得ないものですが、消費行動にはどのような影響が出ているのでしょうか。

【写真を見る】店も消費者も頭抱える“値上げの夏” 今月だけで1,000品目以上の食品が 企業努力も限界か【岡山】

家計に厳しい飲食料品の値上げが止まらない

（消費者）

「高いと思います。結構、もう1万円札が飛んでいくっていう感覚はすごくありますね」

「（家計には）打撃です。毎日のことなので、厳しいですね。年金生活者ですから」

スーパーの利用者の多くも、相次ぐ飲食料品の値上げに困り顔を見せています。こちらの店でも中東情勢の影響などにより一部の商品の入荷が不安定な状況に…。

それでも、別の仕入れ先を探したり、地元メーカーの商品を増やしたりして値上げは最小限に留めているといいます。

（グランドマート 岡本和恵取締役）

「期限があるものは当社としましても、なるべく価格が維持できるように確保したりですとか、逆にメーカーの型番が変わった商品とかなるべくお客さんに安いものを工夫して仕入れて、地元のお客様に安心して買っていただけるようにという努力は常にしております」

買い控えの傾向も

そんな中、果物や酒などで買い控えの傾向が見られるということです。また、客の購買行動からは、「なるべく財布にやさしいもの」をといった心理も伺えます。

（消費者）

「新鮮で安かったら、それが一番じゃないですか。だから、お店によっていろいろ違うから買い分けているんです」

「できるだけ安いものを選ぶんですけど、安全なものも選びたいので、国産のものを選ぶとか。そうすると高くはなるんですけど」

食料品の消費税引き下げは 店にとっては不安も

一方で、食料品の消費税についてはこのような声も。

（消費者）

「ゼロにならなくていいから1%で早くしてもらった方がいいですね。私は」

その食料品の消費税を巡っては、政府内で、税率を1%に引き下げ、来年4月から実施する案が有力となっています。消費者からは歓迎する声が多いものの、スーパーなどの小売店は、様々な対応に追われることになります。

レジのシステムを入れ替えるのにも費用が…

（グランドマート 岡本和恵取締役）

「レジってシステムがぜんぶ自動で動くので、ほんとにその日からきれいに切り替わるのかとか、一年終わったあとの税務処理の仕方とかというのも不安が残るところであります。



あとは、当社とかだと一般のお客さんだけでなく、業務用の商売もさせていただいているので、そのあたりの請求書発行業務とかも、すべてのシステムを入れ替えるとかなりの費用がかかってきて、それこそ中東情勢ですべてのものが上がっている中で、いろんな事務的な費用がかかってしまうっていうのは、中小企業の経営者にとってはすごく大きな問題だと思いますね」

帝国データバンクによりますと、飲食料品の値上げは来月は2,269品目となる見通しです。暑さとともに家計にも厳しい値上げの夏となりそうです。

（スタジオ）

ー取材した店では、備え付けの無料のビニール袋の供給が不安定な状態となっていて、1家族1枚までの協力を呼びかけているということです。メーカーが値上げをしても競合店などもあることから値上げの判断は慎重になっていて、価格の維持に向けて、さまざまな企業努力を続けていると話しています。