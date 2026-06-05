SUPER BEAVER、ZOZOマリンスタジアム公演映像の一部をTikTok LIVEで初公開決定
SUPER BEAVERが6月24日に発売するNew Album『人生』のリリースに伴い、6月7日19時よりTikTok LIVEにて、2025年に開催されたSUPER BEAVER 20th Anniversary『都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム』のライブ映像の一部を特別公開することが決定した。
■SUPER BEAVERがTikTok LIVEを活用したライブ映像配信は今回が初
SUPER BEAVERにとって、TikTok LIVEを活用したライブ映像配信は今回が初の試みとなる。
公開される映像は約50分に及び、20周年を迎えたSUPER BEAVER自身最大のスケールと熱量を存分に感じられる内容となっている。
さらに、New Album『人生』初回生産限定盤には、2026年4月に開催された日本武道館公演のライブ映像を収録。20周年を経てあらたな一歩を踏み出したZOZOマリンスタジアム公演、そして22年目のスタートとなった日本武道館公演。20周年を駆け抜けたライブバンドSUPER BEAVERを、TikTok LIVE、そしてNew Album『人生』を通して体感しよう。
■配信情報
TikTok LIVE『SUPER BEAVER 20th Anniversary「都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム」』
06/07（日）19:00～
■リリース情報
2026.06.24 ON SALE
ALBUM『人生』
■関連リンク
SUPER BEAVER TikTok公式アカウント
SUPER BEAVER OFFICIAL SITE
http://super-beaver.com/