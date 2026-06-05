STARGLOWデビューショーケース映像作品のジャケット写真公開！ライブダイジェスト映像のプレミア公開も決定

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STARGLOWのDVD＆Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』（7月29日リリース）のジャケットデザインが公開。さらに、ライブダイジェスト映像のプレミア公開も発表された。

■ライブダイジェスト映像は6月7日18時57分にプレミア公開

本作は、STARGLOW初の単独ライブとして横浜BUNTAIで行われたデビューショーケース（1月31日・2月1日開催）より、2月1日の第2部公演・全15曲を完全収録した映像作品。

特典映像として、リハーサルから本番の舞台裏に密着したメイキング映像や、メンバーの率直な想いに迫るインタビューをたっぷり盛り込んだ『Documentary of “Wish upon a star”』がコンパイルされる。

さらに初回生産限定盤は、箔押し三方背ケース＆デジパックの豪華仕様に加え、特製フォトブックを封入。メンバーそれぞれにフォーカスした「Star Wish」「Green Light」の【FOCUS CAM】も特別収録される。

また、BMSG MUSIC SHOP限定の購入者特典として「アクリルパズルキーホルダー（全6種よりランダム1種）」、その他ショップでの購入者特典として「クリアファイル」がアナウンスされている。

また、STARGLOWの記念すべきデビューショーケースの熱狂をいち早く堪能できる絶好の機会として、6月7日18時57分に、本作ライブダイジェスト映像がYouTubeプレミア公開されることも決定。

6月13日に授賞式が行われる、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の開催を祝して行われる『YouTube Music Weekend: MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition』のプログラムとして公開される。ぜひこちらもチェックしよう。

※「YouTube Music Weekend」は、アーティストのライブ映像などが一気にプレミア公開される企画。

STARGLOWは、本作のリリースに加え、直前の7月22日に、3rdシングル「Drivin’ My Life」をリリース。8月には、現在開催中のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の追加公演として、8月1日・2日の横浜アリーナ、8日・9日のGLION ARENA KOBEでのアリーナ公演が控えている他 『SUMMER SONIC 2026』への初出演も決定している。

■リリース情報

2026.05.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Good Boys Anthem」

https://starglow.lnk.to/GoodBoysAnthem

2026.07.22 ON SALE

SINGLE「Drivin’ My Life」

https://starglow.lnk.to/DrivinMyLife

2026.07.29 ON SALE

Blu-ray＆DVD『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』

https://starglow.lnk.to/DEBUTSHOWCASEWishuponastar



■関連リンク

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/