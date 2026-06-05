映像商品『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』のジャケット写真を解禁！完全生産限定盤グッズのビジュアルも公開

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Travis Japanが、8月26日にリリースする映像商品『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』のジャケット写真および、完全生産限定盤に封入されるグッズのビジュアルを公開した。

■各形態ごとに貴重な特典映像も収録

本作は、今年1月4日より全国8都市30公演にわたって開催されたアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』を映像化した作品。横浜アリーナ公演の模様を全形態共通で収録する他、各形態ごとに異なる特典映像を収録している。

映像本編に加え、完全生産限定盤にはビジュアルコメンタリー、初回盤にはツアードキュメンタリー、通常盤にはツアー最終日となったLaLa arena TOKYO-BAY公演のダイジェスト映像など、ここでしか観ることのできない貴重な映像を収録。ツアーの魅力を余すことなく堪能できる内容となっている。

各形態のジャケット写真とあわせて、完全生産限定盤に封入されるグッズのビジュアルも公開された。

グッズは、ツアー内で登場したキャラクター「トラベリー」と「TJ-07」（読み：ティージェイゼロセブン）をデザインしたトレカケースのキーホルダー。お気に入りのトレーディングカードを入れて持ち歩ける、ツアーの思い出を身近に感じられるアイテムとなっている。

※メイン写真は、完全生産限定盤のジャケット写真

■リリース情報

2026.08.26 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』

■関連リンク

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/