現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が5日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中日監督時代の最強助っ人、タイロン・ウッズへの信頼の厚さをあらためて口にした。

「何に対してもタイロンだよな。彼をなくして語れませんよ」

2005年にチームに加わると06年のリーグ優勝、07年の53年ぶりの日本一を4番打者としてけん引した。

2年ぶりのリーグ優勝を果たした06年は本塁打、打点の2冠を獲得。落合氏は「どこかで打ってくれるだろう」と全幅の信頼を寄せていた。

その中でも一番印象に残っているのがリーグ優勝を決めた06年10月10日の巨人戦（東京ドーム）。「スリーラン打って、満塁ホームラン打って、それで優勝が決まった」

4回無死二、三塁で先制3ラン。福留のタイムリーで勝ち越した延長12回は優勝を決定づけるグランドスラム。一人7打点の活躍で2年ぶりリーグ優勝へと導いた。

「打線と言うのは4番が決まれば、あとはどうにでもなる。4番が決まらないと打線の組みようがない。2005年から2008年までは打線に苦労したことがない。4番はタイロン・ウッズ。オレの中では最高の4番バッターだよ」

落合中日にとって欠くことのできない最強助っ人だった。