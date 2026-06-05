父は世界的企業の役員…セレブタレントが“私物高級ドレス”査定額にがく然「マジ!?」
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）の＃2が4日、放送された。
【写真】セレブのレベルが違う…誕生日パーティーの会場を公開したジュリアンヌ
6月4日放送の#2では、前回に引き続き元セクシー女優の深田えいみが登場。フィリピンのスラム街で「子ども食堂」を運営するという夢のため、5人の資産家（ギフテンダー）に自らの想いを伝える新システム「ギフティングステージ」に挑んだ。
今回集結したギフテンダーは、リラクゼーションスペース「りらくる」を立ち上げ、約270億円で売却した実績を持つトップ起業家・竹之内教博氏、3兆円市場とも言われるリユース業界を牽引する経営者・播磨克彦氏、「目指すは1兆円企業」を掲げる気鋭の経営者・河原由次氏、東海地方のインフラを支える実業家・高山純平氏、父親はペニンシュラホテルの親会社の役員でタレント・実業家のジュリアンヌ氏の5人だ。
ステージでは、まずギフテンダーたちが応援金とするための自らの資産を査定する場面からスタート。ジュリアンヌ氏は、「ドルチェ＆ガッバーナのショーを見に行った時に着たドレス」を持参し、15万円と予想して査定に挑む。しかし、専門家から提示された査定額はなんと「4万円」。予想を大きく下回る結果にジュリアンヌ氏は「マジ！？」と愕然。査定士から「高級なお洋服は実は中古で買う方が少ない傾向にある」「中古市場ではどうしても価格が下がってしまう」とシビアな現実を突きつけられ、「ちょっとショック」と肩を落としていた。
本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。
【写真】セレブのレベルが違う…誕生日パーティーの会場を公開したジュリアンヌ
6月4日放送の#2では、前回に引き続き元セクシー女優の深田えいみが登場。フィリピンのスラム街で「子ども食堂」を運営するという夢のため、5人の資産家（ギフテンダー）に自らの想いを伝える新システム「ギフティングステージ」に挑んだ。
今回集結したギフテンダーは、リラクゼーションスペース「りらくる」を立ち上げ、約270億円で売却した実績を持つトップ起業家・竹之内教博氏、3兆円市場とも言われるリユース業界を牽引する経営者・播磨克彦氏、「目指すは1兆円企業」を掲げる気鋭の経営者・河原由次氏、東海地方のインフラを支える実業家・高山純平氏、父親はペニンシュラホテルの親会社の役員でタレント・実業家のジュリアンヌ氏の5人だ。
本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。