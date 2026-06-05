季節にあわせたスキンケア、できていますか？ 夏は紫外線や汗、エアコンによる乾燥などで、肌や髪に負担がかかりやすい季節。今回は、美容コーディネーターの弓気田みずほさんが厳選した、ボディ＆ヘアケア、紫外線対策アイテムを紹介します。スキンケアを見直して、夏を快適に乗り切りましょう。

肌への優しさをきわめた摩擦レスの「ボディ＆ヘアケアアイテム」

バスタイムでもはや主流となってきている「泡」アイテム。時短になるだけでなく、泡がもつクッション性の高さで摩擦レスに洗え、汚れを吸着する機能性にも注目です。

【写真】最強UVケアアイテム

●1：ふんわり優しい泡で親子の肌をすべすべに

子どもと大人で異なるにおいの原因を、優しい泡がすっきりと洗い流します。〈写真左〉

・マー＆ミー ピュアスキン 泡で出てくるボディソープ 550mL ￥770 ※価格は編集部調べ 〈3月6日発売〉 （クラシエ）

●2：泡が素早く伸び広がり髪をまんべんなくケア

なじませると泡立つ新感覚のトリートメントでしっとりツヤ髪に。〈写真中央〉

・non haru：home ヘアモイストトリートメント 400mL ￥1760 （nijito）

●3：肌当たりまで優しい「うるふわ泡」に感動

敏感肌を考えた処方でバリア機能を守りながら心地よく汚れをオフ。〈写真右〉

・カルテHD モイスチュア 泡ボディウォッシュ〈医薬部外品〉 500mL ￥1540 ※価格は編集部調べ （コーセー マルホ ファーマ）

スキンケア感覚の「UVアイテム」がますます充実！

紫外線を防ぎつつ肌を整えるスキンケア効果の高いUVケアは、大人こそ手に取りたい1本。とくに今季は、環境変化に合わせて肌を守る機能が進化し、季節を問わず取り入れたいアイテムに！

●1：環境の変化による肌ダメージもブロック

紫外線を合図に摩擦や汗に強い膜を形成。同時にシワ改善・美白ケアも。〈写真左〉

・オルビス リンクルブライトUVプロテクター N SPF50＋・PA＋＋＋＋〈医薬部外品〉 50g ￥3850 （オルビス）

●2：UVカット力と防御膜で紫外線から守る！

湿度変化に応じて肌の水分バランスを一定に保つ新技術を採用。継続使用でシミができにくい肌へ。〈写真右〉

・アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル NB SPF50＋・PA＋＋＋＋ 90g ￥2508 ※価格は編集部調べ （資生堂）

酷暑に負けない！最強UVケアアイテムはマスト

年々長くなる酷暑の時期に頼れる、高いUVカット効果と持続力を備えたアイテムは必須。つけ心地のよさと、確かな紫外線防止効果の両立をかなえる商品が数多く登場しています。

●1：うるおいを抱え込み紫外線と乾燥からガード

汗や水と触れることでUV膜が強化。みずみずしい肌を保ちながら、心地いい香りで紫外線から肌を守り抜きます。〈写真左〉

・雪肌精 スキンケア UV エッセンス ジェル N SPF50＋・PA＋＋＋＋ 90g ￥2420 ※価格は編集部調べ （コーセー）

●2：スーパーウォータープルーフで汗や水で落ちにくい！

肌にするっと伸びるスフレ状のクリームが、高湿度でも肌表面を快適に保ちながら紫外線をガード。〈写真右〉

・ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム SPF50＋・PA＋＋＋＋ 70g ￥1430 ※価格は編集部調べ （花王）