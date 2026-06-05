家をキレイに保とうと思っても長続きしない…。そんな悩みをもつ人は少なくありません。3000軒以上の家を見てきた時間×片付けコンサルタントの下村志保美さんに、片付けがラクになる「考え方」を教えてもらいました。

片付けが続かない人ほど、「憧れの人」を思い浮かべて

片付けようと思って始めたものの、どこから手をつければいいかわからない。少し片付けても見た目が変わらず、すぐに挫折してしまう。一度がんばったのに、気づけばまた散らかっている…。そんな経験はありませんか？

【写真】下村さん宅のクローゼット

じつは、その悩みは、たった1つの考え方で変わることがあります。それは、「憧れの人ならどうするか」を想像すること。

もちろん、無理にだれかのマネをする必要はありません。まずは、あなたが「すてきだな」と思う暮らしをしている人を1人思い浮かべてみてください。友人でも、SNSで見かける人でも、有名人でも構いません。

大切なのは、その人の部屋をマネすることではなく、ものの選び方や行動を想像すること。家の広さや予算は関係ありません。

「憧れのあの人ならどうするだろう…？」そんな視点をもつだけで、自分の行動が変わり始めます。

まず見直したいのは、毎日使う「キッチン」

憧れのあの人は、おまけでもらった食器や欠けた食器を使っているでしょうか。買ってきたストック品を床に置きっぱなしにしているでしょうか。こびりつくのに「まだ使えるから」と、古いフライパンを使い続けているでしょうか。

おそらく、その答えはどれも「ノー」のはず。

「家がキレイな人ならどうするだろう？」と考えてみると、手放したほうがいいものや、見直した方がいい習慣が自然と見えてきます。

家がキレイな人の「クローゼット」にある服の特徴

憧れのあの人のクローゼットには、どんな服が並んでいるでしょうか。きっと、「今の自分に似合う服」ばかりのはず。

「いつか着るかも」「毛玉だらけだけど、部屋着なら着られそう」そんな服は残っていないのではないでしょうか。

着ない服のために衣装ケースを買いたすことも、おそらくしていないはずです。

「洗面所・浴室」での“なんとなく置きっぱなし”はやめる

憧れのあの人は、洗濯物をため込むでしょうか。黒ずんでガサガサになったタオルを使い続けているでしょうか。使いかけのシャンプーやケアグッズがいくつも置かれた浴室で、毎日入浴しているでしょうか。

きっと、どれも「ノー」のはずです。

洗面所や浴室は、毎日使う場所だからこそ、小さな違和感に慣れてしまいがちです。

「まだ使えるから」と古いタオルを使い続けたり、「いつか使うかも」と思って使いかけのアイテムを置いたままにしたり。気づかないうちに、不要なものが増えていることも少なくありません。

家がキレイな人は、特別な収納術を使っているわけではありません。今使っているものを大切にしながら、不要になったものをため込まない習慣を持っていることが多いのです。

大切なのは「なにを手放すか」

ここで誤解してほしくないのは、「高級品に買い替えましょう」ということではありません。「なにを買えば憧れの人に近づけるか」ではなく、「なにを手放せば近づけるか」「なにをやめればいいか」を考えてほしいのです。

3000軒を超える家を見てきた経験から、感じることがあります。

新品のタオルが収納の奥に眠ったまま、くたびれたタオルを大量に使い続けている方はとても多いものです。古いタオルを手放して新しいものに替えるだけで、収納にスペースが生まれます。

「もったいないから部屋着に」と、一軍落ちした大量の衣類のために衣装ケースを買いたす方も少なくありません。必要な数の部屋着に絞れば、新しい衣装ケースは不要です。

自分のことになると、どうしても視野が狭くなりがちです。人のことなら客観的に考えられるのに、自分ごとになると判断が難しくなる。だからこそ、「憧れの人ならどうするか」という目線が、行動へのあと押しになるのです。

その積み重ねが、やがて自分流にアレンジされた、自分らしいすてきな暮らしへとつながっていくのではないでしょうか。