ものまねタレントの清水アキラ（７１）と息子の清水良太郎（３７）が５日、東京・なかのＺＥＲＯホールで「清水アキラ・清水良太郎 親子ものまねコンサート」を開催。「愚か者よ」「夜明けのブルース」「愛のメモリー」などを含む名曲の数々を披露した。

アキラは、コンサートについて「この人（良太郎）がやろうと言わないとやらない。もし言われなかったら、絵書いたり旅行したり、毎日横になっているんじゃないかな」と話し、「人間、目指すところがあれば、そこまで行けるんだなと思った」と自信をのぞかせた。

ステージは「楽しい。足はつるんだけど面白いよね」と笑顔。「もう７２歳になる。どう生きたってあと４５年ぐらい？ いずれにしたって親孝行してないですから、元気でいることが１番の親孝行です」と呼びかけていた。

息子の良太郎は２０１７年に覚せい剤取締法違反で逮捕、２１年に傷害容疑で逮捕と、スキャンダルが重なった過去を持つ。改めて「徐々に復帰した結果が今日」と意気込んだ。

アキラは、良太郎のモノマネと歌について「俺の若い時より数段上手い。この人は世の中に出ていかないと行けない人」と太鼓判。しかし「ただ性格がな…。性格が悪い！ 性格を良くしないとダメ！」と言い放った。

良太郎は「俺、性格はいいって言われるんだけど…素行が悪いんだよね」と自虐し、「地に足をつけて頑張っていきます」と誓った。