タレントの大森玲子(42)が5月29日、自身のインスタグラムを更新し、タレント・熊切あさ美(45)との2ショットを公開した。



【写真】40代になっても仲良し ノリノリでピース！

「すっぽん鍋 私は初体験」と一緒に食事をしたことを報告。「あさ美ちゃんが美味しいんだよーって教えてくれた びっくり。ほんとだ、美味しい…」と40代になっての初体験を喜んだ。さらに「生姜の効いた濃厚スープにコラーゲンたっぷり。食べてるそばから芯がポカポカしてくるのが分かる」と食リポ。「それに全メニューね、素材も味付けも美味しくて わたし、食レポみたいに『んー♡』とか言うの、あんまりしないんだけど…、思わず出ちゃってたよね」と自然とリアクションを取っていたことも告白。「滋養強壮効果かな なんだか私、元気でーす」と付け加えた。



大森は1996年に開催された「第21回ホリプロタレントスカウトキャラバン」で「ピュアガール賞」を獲得しデビュー。当時は12歳。グランプリは深田恭子だった。現在はマレーシアを拠点に活動している。



熊切も自身のインスタで「お仕事終わりはマレーシアから帰って来てる 大森玲子とバンゲからの火鍋」と同様に報告。「れいが日本にいる間は必ず会う♡もう気づけば28年一緒 私の知らないことあるのかな?ってくらい何でも話してる」と付き合いの長さにしみじみしていた。



（よろず～ニュース編集部）