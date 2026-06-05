ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」の有澤一華が５日、都内で行われた映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」ＩＭＡＸ先行上映会に出席した。

世界的アーティストのマイケル・ジャクソン（享年５０）の人生を描いた物語。マイケルの大ファンだという有澤は作品を目にし「口が開いて閉じないことってあるんだなと。一人の人間としてのマイケルも描かれていて刺激を受けました」と目を輝かせた。

同作の見どころを聞かれ「私が一番びっくりしたのは足音」と回答。「ダンスシーンの時の足音がリズムに乗ってドンドンって響いてるのが臨場感があった。迫力って足からも出るんだって勉強になりました」とパフォーマーならではの視点も明かした。

好きなマイケルの曲を問われると「Ｓｍｏｏｔｈ Ｃｒｉｍｉｎａｌ」と即答。「小学生の時にインターナショナルスクールに通っていて、休み時間に流して全てを忘れて踊る時間が合った。それが思い出。音楽って共通言語なんだって肌で感じられたので一番好きです」と熱弁した。