『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』映像作品のジャケット＆完全生産限定盤グッズビジュアル公開
7人組グループ・Travis Japanが、8月26日に発売する映像商品『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』のジャケット写真が解禁された。さらに完全生産限定盤に封入されるグッズビジュアルも公開となった。
【画像】かわいいデザイン！完全生産限定盤のラバートレカケース
今作は、今年1月4日より全国8都市30公演にわたって開催されたアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』を映像化した作品。横浜アリーナ公演の模様を全形態共通で収録するほか、各形態ごとに異なる特典映像を収録している。
今回、各形態のジャケット写真とあわせて、完全生産限定盤に封入されるグッズのビジュアルも公開された。グッズは、ツアー内で登場したキャラクター「トラベリー」と「TJ-07」（読み：ティージェイゼロセブン）をデザインしたトレカケースのキーホルダー。お気に入りのトレーディングカードを入れて持ち歩ける、ツアーの思い出を身近に感じられるアイテムとなっている。
映像本編に加え、完全生産限定盤にはビジュアルコメンタリー、初回盤にはツアードキュメンタリー、通常盤にはツアー最終日となったLaLa arena TOKYO-BAY公演のダイジェスト映像など、ここでしか見ることのできない貴重な映像を収録。ツアーの魅力を余すことなく堪能できる内容となっている。
【画像】かわいいデザイン！完全生産限定盤のラバートレカケース
今作は、今年1月4日より全国8都市30公演にわたって開催されたアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』を映像化した作品。横浜アリーナ公演の模様を全形態共通で収録するほか、各形態ごとに異なる特典映像を収録している。
映像本編に加え、完全生産限定盤にはビジュアルコメンタリー、初回盤にはツアードキュメンタリー、通常盤にはツアー最終日となったLaLa arena TOKYO-BAY公演のダイジェスト映像など、ここでしか見ることのできない貴重な映像を収録。ツアーの魅力を余すことなく堪能できる内容となっている。