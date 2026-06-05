King ＆ Prince、東京ドーム公演より異なる魅力あふれるソロ曲映像が解禁 永瀬廉「Darling」＆高橋海人「this time」
King ＆ Princeが24日に発売する最新ライブを収めたBlu-ray・DVD『King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』より、永瀬廉のソロ曲「Darling」と高橋海人（※高＝はしごだか）のソロ曲「this time」のライブ映像が、グループ公式YouTubeにて公開された。
【動画】個性爆発！永瀬廉＆高橋海人それぞれのソロ曲のライブ映像が公開
本日5日に公開されたのは、アルバム『STARRING』に収録されたソロ曲のライブ映像。シンガーソングライターのeillが作詞・作曲を手掛け、共感を呼ぶ歌詞と儚（はかな）い世界観が魅力の永瀬のソロ曲「Darling」は、シャボン玉を使用した幻想的な空間で、優しい歌声でしっとりと歌い上げ東京ドームを魅了。
一方で自身が作詞・作曲した高橋のソロ曲「this time」は、センターステージのセットを使用して、曲の冒頭から会場のムードをガラッと変える高橋の表現力が光る演出で、独創的な世界観を作り上げている。
今作にはアルバム『STARRING』収録曲をはじめ、2人体制でのライブとしては初披露となる楽曲、そして「シンデレラガール」「koi-wazurai」など彼らを代表する人気曲を含む全32曲が収録される。
【動画】個性爆発！永瀬廉＆高橋海人それぞれのソロ曲のライブ映像が公開
本日5日に公開されたのは、アルバム『STARRING』に収録されたソロ曲のライブ映像。シンガーソングライターのeillが作詞・作曲を手掛け、共感を呼ぶ歌詞と儚（はかな）い世界観が魅力の永瀬のソロ曲「Darling」は、シャボン玉を使用した幻想的な空間で、優しい歌声でしっとりと歌い上げ東京ドームを魅了。
今作にはアルバム『STARRING』収録曲をはじめ、2人体制でのライブとしては初披露となる楽曲、そして「シンデレラガール」「koi-wazurai」など彼らを代表する人気曲を含む全32曲が収録される。